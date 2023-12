Maduro presenta una llei per crear l'Estat de l'Essequibo i ordena publicar un nou mapa veneçolà

El mandatari ordena la concessió de llicències d'explotació de petroli, gas i minerals a PDVSA i a CVG al territori

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha presentat aquest dimarts davant l'Assemblea Nacional una llei orgànica per a la creació de l'Estat de Guaiana Essequiba després de l'aprovació mitjançant referèndum de l'annexió d'aquest territori, pertanyent a Guyana, en uns comicis que les autoritats consideren ara com ara vinculants.

Maduro ha autoritzat la creació de divisions de la companyia petroliera estatal veneçolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) i de l'estatal Corporación Venezolana de Guyana (CVG) per a l'Essequibo, a les quals ha ordenat que se'ls concedeixin llicències per a exploració i explotació de petroli, gas i minerals, segons un comunicat governamental.

En relació amb això, es prohibirà la contractació d'empreses que operen o col·laborin en les concessions lliurades per Guyana "de manera unilateral" a les zones marítimes que Caracas considera en disputa.

Així mateix, el mandatari ha ordenat publicar i difondre "el nou mapa de Veneçuela" amb l'Essequibo dins de l'Estat veneçolà, una zona en disputa entre tots dos països i ric en minerals i recursos naturals.

"Ha de saber el món, ha de saber la república de Guyana que, davant els drets històrics sobre la Guaiana Essequiba, Veneçuela té una sola veu: l'Essequibo és nostre, per sobre de les diferències", ha sentenciat Maduro durant la seva intervenció, en la qual també ha anunciat la creació d'una Zona de Defensa Integral per al territori.

Fins l'aprovació de l'esmentada llei orgànica, el president veneçolà ha designat al general Alexis Rodríguez Cabello com a autoritat única de l'Essequibo, la seu político-administrativa de la qual serà a Tumeremo, a l'est del país i al costat de la frontera amb Guyana.

La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, per la seva banda, serà la coordinadora de l'alta comissió per la defensa de l'Essequibo. Així, s'activarà un pla social per establir un cens a l'Essequibo i entregar un carnet d'identitat a la població.

Finalment, les autoritats veneçolanes aprovaran una llei per decretar "àrees de protecció ambiental" i per establir nous paques nacionals al territori.

Veneçuela va anunciar diumenge l'aprovació del referèndum amb el qual reclamen dos terços del territori de Guyana malgrat la sentència de la Cort Internacional de Justícia (CIJ), que ha ordenat a Caracas evitar qualsevol intent de modificació de l''status quo' de la zona.

La tensió política entre tots dos països ha augmentat durant els últims mesos, entre altres raons després que la CIJ es va declarar competent sobre el cas, en contra del criteri de Veneçuela.

El conflicte territorial es remunta al segle XIX, quan una resolució del 1899, defensada des de Georgetown, estipulava que Veneçuela renunciava a l'Essequibo, si bé més tard se'n va retractar. Per la seva banda, Caracas es recolza en l'Acord de Ginebra del 1966 signat entre el Regne Unit (antiga potència colonial de Guyana) i Veneçuela, en el qual reconeixien l'Essequibo com un territori en disputa.