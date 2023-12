Guyana insta Veneçuela a evitar qualsevol "pas en fals" i avisa que defensarà l'Essequibo

MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Guyana, Irfaan Ali, ha instat al seu homòleg de Veneçuela, Nicolás Maduro, a respectar el Dret Internacional i a evitar qualsevol possible "pas en fals" en relació amb el territori de l'Essequibo, i ha advertit que les forces armades guyaneses ja estan en "màxima alerta" i, a nivell polític, hi ha contactes tant amb l'ONU com amb els Estats Units.

Ali ha pronunciat un discurs a la nació com a resposta directa als anuncis realitzats dimarts per Maduro, que va presentar davant l'Assemblea Nacional una llei orgànica per a la creació de l'Estat de Guaiana Essequiba després dels resultats del referèndum de diumenge passat, que a ulls de Caracas ha passat de ser consultiu a vinculant.

"No permetrem que es violi el nostre territori ni que el desenvolupament del nostre país es pugui veure obstaculitzat per aquesta amenaça desesperada", ha afirmat el president guyanès. "La nostra única ambició és que la regió continuï sent una zona de pau. No demanem ni més, ni menys", ha sentenciat.

En el seu discurs, Ali ha apel·lat directament Maduro, a qui ha acusat d'obrir una via "preocupant" que implica "desafiar" l'ordre internacional, en particular les mesures cautelars dictades la setmana passada per la Cort Internacional de Justícia (CIJ) i en la qual s'exhortava les autoritats de Veneçuela a abstenir-se de qualsevol pas unilateral en aquest afer.

També ha acusat a Maduro d'amenaçar directament l'activitat empresarial a la zona, rica en recursos naturals. Maduro ha autoritzat la creació de divisions de la companyia petroliera estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) i de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) per a l'Essequibo, a les quals ha ordenat que se'ls concedeixin llicències per a l'exploració i explotació de petroli, gas i minerals.

"El món ha de saber, la república de Guyana ha de saber que, davant els drets històrics sobre la Guaiana Essequiba, Veneçuela té una sola veu: l'Essequibo és nostre, per sobre de les diferències", va sentenciar Maduro durant la seva intervenció, en la qual també va anunciar la creació d'una zona de defensa integral per al territori.

El conflicte territorial es remunta al segle XIX, quan una resolució del 1899, defensada des de Georgetown, estipulava que Veneçuela renunciava a l'Essequibo, si bé més tard se'n va retractar. Per la seva banda, Caracas es recolza en l'Acord de Ginebra del 1966 signat entre el Regne Unit (antiga potència colonial de Guyana) i Veneçuela, en el qual reconeixien l'Essequibo com un territori en disputa.