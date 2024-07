L'oposició de Bangladesh anuncia que prosseguirà amb les mobilitzacions després de la decisió del Suprem

El Govern aplaudeix la decisió judicial, però n'endarrereix l'aplicació almenys fins dimarts



MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Diversos representants del Moviment Antidiscriminació han manifestat la seva intenció de prosseguir amb les protestes contra el Govern després de la decisió del Tribunal Suprem de Bangladesh de suspendre el polèmic sistema de quotes d'ocupació de funcionaris que ha estat l'origen dels disturbis que s'han saldat aquesta última setmana amb més d'un centenar de morts.

Fins a quatre coordinadors del grup estudiantil han explicat a la filial bengalí de la cadena britànica BBC que mantindran la vaga general fins que es faci justícia pels morts. No obstant això, no s'ha pogut contactar amb altres portaveus del grup i, amb els que sí que s'han pogut comunicar han alertat de problemes en les comunicacions per la caiguda d'Internet des de l'agreujament de les protestes.

Entre les demandes hi ha que es jutgi la mort de manifestants dels últims dies, la retirada del discurs de la primera ministra, Sheij Hasina, sobre les quotes funcionarials per a descendents de combatents de la guerra d'independència, la dimissió dels ministres de Transport per Carretera i de l'Interior, l'alliberament dels coordinadors del Moviment Antidiscriminació detinguts, la restitució del servei d'Internet i la prohibició de les activitats a les universitats de la Lliga Chhatra, ala estudiantil del partit governamental Lliga Awami.

"Aplaudim el veredicte del tribunal, però la nostra reivindicació principal està adreçada al Govern. Fins que no se satisfacin aquestes demandes continuarem amb la vaga general nacional", ha explicat un dels coordinadors del Moviment Antidiscriminació, Nusrat Tabassum.

"Les nostres demandes no tenen res a veure amb el tribunal. La crisi de les quotes ha de ser resolta pel Govern", ha apuntat un altre coordinador, Asadullah al Ghalib. "No hem pogut contactar amb tots (els coordinadors). Els tres que van anar a parlar amb el Govern han presentat aquestes demandes pel seu compte, però no hi ha una decisió del Comitè Central del Moviment Antidiscriminació", ha explicat Al Ghalib.

Per un altre dels coordinadors, Abdul Quader, "la decisió del Tribunal Suprem és ambigua". "No hi ha una solució clara per a tota la qüestió de les quotes", ha argumentat.

Paral·lelament, una quarta coordinadora, Arif Sohail, ha demanat l'alliberament dels detinguts per poder avançar. "Ha de començar a funcionar Internet després dels alliberaments perquè ens puguem comunicar i presentar una posició comú", ha apuntat.

SUPORT DEL GOVERN A LA DECISIÓ JUDICIAL

Mentrestant, el Govern ha manifestat la seva satisfacció per la decisió del Tribunal Suprem que ha qualificat de "molt prudent".

"Donem la benvinguda a aquest veredicte. Creiem que aquest dictamen de la Divisió d'Apel·lacions ha estat molt prudent", ha apuntat el ministre de Legislació, Anisul Haque, en unes declaracions a la premsa.

Haque ha explicat que la decisió s'aplicarà al més aviat possible, tot i que aquest diumenge i dilluns han estat declarats festius precisament a causa dels disturbis, per la qual cosa es podria endarrerir fins dimarts la notificació oficial.

El Tribunal Suprem de Bangladesh ha suspès la reinstauració de l'antic sistema de quotes que estipulava que un 30 per cent dels llocs de treball dels funcionaris del país quedava reservat als descendents dels combatents de la guerra d'independència del Pakistan; una decisió considerada pels crítics, amb les organitzacions d'estudiants al capdavant, com un acte de discriminació i favorable als afins a la governant Lliga Awami.

La decisió del Suprem estableix que el 93 per cent dels llocs serà decidit pel mèrit dels participants en les oposicions, la qual cosa podria apaivagar els ànims després d'unes protestes que han posat en escac el Govern de Hasina, que ha instaurat des de dissabte el toc de queda a tot el país en resposta a les protestes.