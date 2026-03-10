La Guàrdia Revolucionària diu que serà l'Iran "qui determini quan s'acaba la guerra"

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha recalcat aquest dimarts que serà Teheran "qui determini quan s'acaba la guerra", després que el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, afirmés dilluns que l'ofensiva militar conjunta amb Israel contra el país centreasiàtic, llançada per sorpresa el 28 de febrer, "està pràcticament acabada".
"Estem continuant la guerra amb tot el nostre poder i serà l'Iran qui determini quan s'acaba la guerra", ha dit la Guàrdia Revolucionària Islàmica, que ha subratllat que "les forces armades iranianes estan preparades per protegir el petroli i la seguretat de la regió".
"Trump va començar la guerra mentint el poble nord-americà, però ara la resposta de l'Iran l'ha deixat en un estat de confusió i indefensió", ha sostingut, abans de ressenyar que el mandatari de la Casa Blanca "intenta pressionar psicològicament l'Iran a través de mentides i enganys".
Així, ha subratllat que "l'Iran està fent front amb valentia i una ferma voluntat a les agressions els EUA i Israel" i ha esgrimit que "tota la infraestructura militar nord-americana a la regió ha estat destruïda", segons ha informat la cadena iraniana IRIB.
D'altra banda, ha puntualitzat que "les forces armades de l'Iran estan esperant l'Armada nord-americana i el portaavions USS Gerald Ford a l'estret d'Ormuz", abans d'insistir que "la fi de la guerra està a les mans de l'Iran".
El comunicat s'ha publicat després que Trump afirmés en una entrevista a la cadena CBS que considera que "la guerra està pràcticament acabada" perquè a Teheran "no li queda res en el sentit militar". "S'acabarà molt ràpid", va apuntar.
El mandatari va sostenir a més que està "pensant de controlar" l'estret d'Ormuz, situat entre la península Aràbiga i l'Iran i una de les principals rutes comercials de combustible del món, i va amenaçar Teheran que no interfereixi en aquesta via navegable. "Han disparat tot el que havien de disparar, i més els val que no intentin res o serà la fi d'aquest país. Si fan res dolent, serà la fi de l'Iran", va resoldre.