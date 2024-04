L'Iran ha llançat contra Israel almenys 170 drons, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics

Europa Press/Contacto/Israel Ministry of Defense

Teheran relata un "atac per saturació" en el qual els avions no tripulats han exercit de pantalla per a la resta de projectils



MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha confirmat que l'atac directe de l'Iran --l'anunciat per Teheran com a operació 'Promesa Veritable'-- ha comprès el llançament de 170 drons, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics, "un 99 per cent" dels quals han estat interceptats pels sistemes defensius israelians, d'acord amb els militars.

El cap de portaveus de l'exèrcit, el vicealmirall Daniel Hagari, ha assegurat que tots els avions no tripulats i els 30 míssils de creuer han estat derrocats per "les forces aèries d'Israel i els seus aliats" i que la "immensa majoria" dels 120 míssils balístics han estat interceptats per Arrow ('La fletxa'), el sistema de defensa aèria de llarg abast.

Fonts nord-americanes han confirmat que l'exèrcit nord-americà ha derrocat diversos drons iranians sense donar-ne un nombre exacte, i també avions de combat jordans. Altres drons han estat interceptats a prop de la frontera siriana-iraquiana.

Hagari ha reconegut, no obstant això, que alguns d'aquests míssils balístics han aconseguit travessar la protecció i han arribat finalment a la base aèria de Nevatim, al sud del país.

El portaveu militar israelià, en aquest sentit, ha confirmat "lleugers danys" a la infraestructura de la base aèria. No obstant això, l'atac no l'ha afectat gens, ha volgut puntualitzar el vicealmirall, en el funcionament de la instal·lació.

UN ATAC PER SATURACIÓ

L'agència semioficial iraniana Tasnim, molt propera a la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, relata un atac en dues fases i en el qual els avions no tripulats tenien la missió de saturar les pantalles de defensa israelianes per impedir que es concentressin en el perill que representaven la resta dels projectils.

"En llançar centenars d'avions kamikaze Shahed 136 des de diferents zones cap a objectius específics, la Guàrdia Revolucionària ha aconseguit concentrar tot el poder dels sistemes de defensa d'Israel. Això ha provocat que la xarxa de radars israelians acabés pràcticament saturada i incapaç de dedicar-se a altres objectius", afegeix.

Tasnim incideix que la Força Aeroespacial de la Guàrdia Revolucionària ha emprat aquesta tàctica "en nombroses ocasions durant simulacres previs", però "els israelians mai no han arribat a pensar que seria utilitzada contra ells en una operació de debò".

El cap de l'Estat Major de l'exèrcit iranià, el general Mohamad Bagheri, ha procedit a continuació a explicar la naturalesa de l'operació: un atac contra les bases aèries d'Israel que alberguen "els mateixos avions de combat F-35" que, com denuncia Teheran des de llavors, van bombardejar la setmana passada el Consolat de l'Iran a Damasc (Síria) i van causar la mort de diversos assessoris iranians.

El general, ha assegurat que l'Iran ha evitat deliberadament "centres econòmics i de població" en el que descriu com una exhibició de força d'un país "preparat per defensar els seus interessos i el seu espai".

En línia amb les primeres declaracions oficials de l'Iran després de l'atac, el general ha insistit que l'operació "ha estat completada", abans d'afegir que "ha assolit tots els seus objectius i que l'èxit ha estat total".

"Veiem aquesta operació com un resultat complet; la donem per acabada i no tenim la més mínima intenció de prosseguir tret que el règim sionista (Israel) prengui mesures addicionals", ha fet saber en unes declaracions recollides per l'agència semioficial Mehr.

Així mateix, el general ha anunciat que el Govern iranià ha enviat un missatge als Estats Units a través de l'Ambaixada de Suïssa, habitual mecanisme de mediació en aquesta classe de converses, en el qual avisa Washington que s'abstingui d'activar els seus efectius a la regió per donar suport a qualsevol tipus de represàlia israeliana o, en cas contrari, l'Iran no podrà garantir "ni la seguretat de les seves bases ni la del personal".