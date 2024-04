La Casa Blanca aplaudeix la reacció d'Israel a l'atac de l'Iran però insisteix que no busca noves tensions amb Teheran

Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels EUA, John Kirby, ha celebrat la resposta d'Israel a l'atac iranià d'aquesta passada nit com un "increïble assoliment militar", si bé ha insistit que el president dels Estats Units, Joe Biden, no té intenció de perseguir una escalada de conflicte amb la república islàmica.

L'exèrcit d'Israel ha confirmat que l'atac directe de l'Iran --l'anunciada per Teheran com a operació 'Promesa Veritable'-- ha comprès el llançament de 170 drons, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics, "un 99 per cent" dels quals han estat interceptats pels sistemes defensius israelians.

Per la seva banda, l'Iran ha defensat que aquests atacs són part d'una resposta legítima i del seu dret a l'"autodefensa" després del bombardeig contra el seu Consolat a Damasc, atribuït a Israel i que es va saldar amb la mort de set membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana.

"Els fets d'aquesta nit són simplement un increïble assoliment militar d'Israel i, francament, dels Estats Units i d'altres socis que van ajudar Israel a defensar-se contra més de 300 drons i míssils", ha asseverat.

"Simplement, es tracta d'un exemple extraordinari de superioritat militar que Israel ha demostrat al món aquesta passada nit", ha afegit el portaveu en unes declaracions a la cadena NBC.

D'altra banda, Kirby s'ha negat a fer conjectures sobre una crisi que anirà evolucionant durant les "pròximes hores", i tampoc no es pronuncia sobre informacions de mitjans nord-americans sobre una trucada d'emergència mantinguda entre Biden i Netanyahu després de l'atac iranià.

Durant aquesta trucada, segons fonts del 'New York Times' i del portal Axios, Biden va aconseguir contenir la represàlia israeliana i va recomanar a Netanyahu que "acceptés la victòria" aconseguida amb la defensa exitosa davant l'atac de Teheran.