L'Iran depassa la Cúpula de Ferro d'Israel amb un atac nocturn que deixa deu morts i més de 200 ferits

Israel respon amb bombardejos sobre la infraestructura energètica iraniana

Els houthis es reincorporen a la contesa mentre Israel ataca en paral·lel la seva cúpula militar

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

L'Iran ha llançat durant la nit d'aquest dissabte l'atac més letal de la seva curta història d'enfrontaments directes contra Israel amb el llançament de mig centenar de míssils balístics i avions no tripulats contra el centre del país, que han deixat almenys deu morts i més de 200 ferits; que ha estat respost immediatament per la força aèria israeliana amb una nova operació de bombardejos en territori iranià, aquest cop concentrat en la seva infraestructura energètica.

"Un matí molt trist i difícil", ha lamentat el president d'Israel, Isaac Herzog, en el seu primer recompte dels bombardejos iranians, el més greu dels quals ha deixat almenys sis morts i 180 ferits a la ciutat de Bat Yam, a la perifèria sud de Tel-Aviv, amb impactes afegits a Tamra, al centre nord del país, on han mort quatre membres d'una mateixa família, així com a Rehovot, al centre, i a la regió de Xefela, veïna de Jerusalem. Entre els morts, segons el Govern israelià, hi ha quatre nens i set persones continuen desaparegudes.

El d'aquesta nit ha estat un atac sense precedents, pel seu cost humà, des que l'Iran va llançar el 14 d'abril de l'any passat el seu primer assalt directe contra Israel: 300 míssils i drons d'atac en resposta al bombardeig israelià contra el consolat de l'Iran a Damasc (Síria), que va deixar setze morts, entre ells destacats responsables de la Guàrdia Revolucionària.

A diferència del que va passar llavors, la Cúpula de Ferro, el sistema defensiu israelià, s'ha vist depassada aquesta nit. "La defensa no és hermètica", ha admès l'exèrcit israelià en un dels seus nombrosos avisos a la població.

Els atacs iranians han partit des de Shiraz, Kashan, Qom o Lorestan com a part de la segona onada de l'operació Promesa Veritable III, segons recull l'agència de notícies oficial iraniana, IRNA. El Cos de Guardians de la Revolució Islàmica (CGRI) ha explicat que l'atac tenia com a objectiu principal les àrees que produeixen combustible per a avions de combat israelians i altres infraestructures energètiques.

Pràcticament al mateix temps, Israel ha llançat una nova operació aèria també contra les zones de producció d'energia de la república islàmica. L'agència oficial iraniana ha confirmat l'impacte d'un avió no tripulat d'Israel al camp de condensat de cas South Pars, que ha provocat una explosió i un incendi, i un altre contra el camp de processament de gas natural Fajr-e Jam, a la província oriental de Bushehr.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) també han confirmat atacs contra la seu del Ministeri de Defensa iraniana, així com la seu del projecte nuclear de l'Organització d'Innovació i Investigació Defensiva de l'Iran, l'SPND, i altres objectius. Avions israelians també van atacar dipòsits de combustible al país, va confirmar l'exèrcit, assenyalant que havia completat una extensa sèrie d'atacs contra objectius a Teheran "relacionats amb el projecte d'armes nuclears del règim iranià".

Més tard, el Ministeri de Petroli iranià ha confirmat un atac contra el dipòsit de combustible de Shahran, prop de Teheran, i ha subratllat que "la situació està sota control". "El volum de combustible al dipòsit atacat no era alt i la situació està totalment sota control", ha indicat el Ministeri, segons recull l'agència de notícies iraniana Shana.

L'últim avís de l'exèrcit israelià insta la població iraniana que es trobi "prop de les instal·lacions de fabricació d'armes militars o els seus voltants, així com en les seves institucions de suport, que abandonin aquestes zones i no tornar fins a un altre avís", declara el coronel Avichay Adraee, portaveu en àrab de les FDI, en un missatge publicat en farsi a X.

ELS HOUTHIS ES REINCORPOREN AL CONFLICTE ENTRE ATACS A LA SEVA CÚPULA MILITAR

A última hora de l'atac iranià, el portaveu militar dels rebels houthis del Iemen, el coronel Yahya Sarea, ha anunciat que el moviment ha participat activament en l'operació "en coordinació amb les operacions de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran i el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica contra el criminal enemic sionista".

Al mateix temps, fonts militars israelianes van informar al 'Times of Israel' d'una operació per acabar amb la vida del cap de l'Estat Major militar houthi, Muhamad al-Ghamari, amb resultats encara incerts.

El diari saudita 'Al-Hadath' va informar que l'atac va tenir com a objectiu un complex residencial que acollia líders houthis prop de l'Hospital Libanès, just al sud de la plaça Al-Sabeen a Sanà, la capital iemenita. La zona és coneguda per albergar grans manifestacions setmanals contra Israel. Les primeres informacions indiquen que en la reunió podria haver participat Mahdi al-Mashat, president del Consell Polític Suprem dels houthis.