Netanyahu promet a l'Iran que pagarà un preu "molt alt" després de l'atac d'aquesta matinada

El primer ministre i altres membres del govern visiten Bat Yam, on sis israelians han mort per l'impacte d'un míssil iranià

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha visitat aquest diumenge la localitat de Bat Yam, als afores de la zona metropolitana de Tel-Aviv, on un míssil israelià ha matat sis persones durant el contraatac nocturn efectuat per la república islàmica a l'operació militar israeliana que va començar divendres contra les instal·lacions nuclears i la cúpula militar del país.

"L'Iran pagarà un preu molt alt per l'assassinat de civils, dones i nens que ha comès", ha assegurat Netanyahu, que ha instat un cop més la població a atendre les instruccions de seguretat i evacuació en el cas d'atacs nous.

"Som aquí perquè ens trobem en una lluita existencial, cosa comprensible per a tots els ciutadans israelians avui dia. Pensin en el que passaria si l'Iran tingués armes nuclears per atacar ciutats israelianes", ha reblat Netanayhu, acompanyats pels ministres de Defensa i Energia, l'alcalde de Bat Yam i el president del govern local.

També ha visitat el lloc el president d'Israel, Isaac Herzog. "No pot ser que l'imperi del mal", ha denunciat en referència a l'Iran, "continuï atacant i, per descomptat, desenvolupant capacitat nuclear, que és la capacitat més perillosa per a la humanitat".

Israel ha descrit els seus atacs contra l'Iran --que segons la Mitja Lluna Roja de l'Iran han deixat un centenar de morts i uns 800 ferits-- com una operació preventiva per tallar de soca-rel un programa nuclear ofensiu de l'Iran l'existència del qual ha estat desmentida diverses vegades per la república islàmica.

També ha visitat el lloc el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, que ha considerat que el poble israelià ha d'assumir aquests atacs a canvi de la victòria final contra l'Iran. "Hem fet les paus amb coses com aquesta, perquè l'Estat d'Israel guanyarà", ha assegurat.