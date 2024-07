El líder dels houthis anuncia una nova fase d'hostilitats contra Israel després de l'atac a Tel-Aviv

Sayed al Houthi atribueix l'atac exclusivament a les seves forces i percep la resposta israeliana a Hodeida com un triomf per al moviment



MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del moviment revolucionari iemenita Ansarullah, germen de la insurrecció houthi, Sayed Abdulmalik al Houthi, ha anunciat aquest diumenge que l'atac del passat divendres contra Tel-Aviv es tracta del començament d'una nova fase d'hostilitats contra Israel en la campanya que els guerrillers del Iemen van començar fa mesos en un gest de suport, segons els houthis, a la població de Gaza.

L'atac va ser protagonitzat per un dron explosiu que es va saltar tots els radars i va acabar detonant a Tel-Aviv. L'explosió, que va tenir lloc divendres a la matinada, va causar la mort de Yevgeni Ferder, un israelià de 50 anys i va deixar ferides a diverses persones més. Els houthis fins llavors havien disparat projectils contra el sud d'Israel, però mai havien arribat tan lluny.

"Declarem amb aquest atac el començament de la cinquena fase de la nostra escalada: una nova equació que continuarà amb permís i suport de Déu", ha fet saber en un discurs recollit per la cadena Al Mayadin, on ha avisat que, a partir d'ara "l'enemic no estarà mai més fora de perill en el que es diu 'Tel Aviv'".

En la seva declaració, Al Houthi manifesta que la gran victòria d'aquest atac ha consistit en el bombardeig de represàlia efectuat per Israel contra la ciutat iemenita de Hodeida (que fins ara ha deixat segons els houthis sis morts i 87 ferits) en entendre que el Govern israelià s'ha vist obligat a "anar més enllà de la seva estratègia de limitar el conflicte a Gaza".

Després de prometre que el bombardeig sobre Hodeida no impedirà als houthis "continuar amb aquesta cinquena fase de suport" a Gaza, el líder houthi ha enviat un missatge a la població israeliana perquè s'"adoni que els seus estúpids líders els estan arrossegant a més perills".

El líder houthi, finalment, ha aplaudit les capacitats de l'avió no tripulat, de fabricació exclusiva houthi, i dotat d'"un ampli abast i notable poder destructiu, per sobre de qualsevol altre avió no tripulat utilitzat fins al moment".

Poc abans del discurs del líder insurgent, el portaveu principal dels houthis, Mohamed Abdulsalam, ha avisat que el bombardeig a Hodeida certifica que el moviment abandonarà tot tipus de "línies vermelles" en una futura represàlia. "Totes les institucions sensibles, a tots els nivells, seran un objectiu per a nosaltres", ha afirmat en uns comentaris recollits per la cadena panàrab Al-Jazeera.