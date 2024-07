Augmenten a sis els morts i a 87 els ferits per l'atac de dissabte d'Israel a Hodeida

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat sota control dels rebels houthis del Iemen ha confirmat aquest diumenge que almenys sis persones han mort i 87 han resultat ferides com a conseqüència del bombardeig perpetrat a la vigília per l'exèrcit d'Israel a la ciutat de Hodeida.

El Ministeri, en un nou balanç recollit per la cadena de televisón Al Masirah, afí a la insurrecció houthi, ha declarat, a més, que tres persones continuen desaparegudes arran de l'atac.

El Ministeri ha condemnat "enèrgicament" l'atac israelià als dipòsits de petroli i centrals elèctriques que ha provocat "cremades greus" en la majoria dels gairebé 90 ferits.

A més, ha denunciat la "cooperació" i la "complicitat" dels Estats Units i "alguns països àrabs que van trair la causa palestina" en l'agressió d'aquest dissabte comesa per les forces armades israelianes, que l'havien justificat com a represàlia a l'atac efectuat a la vigília per un avió no tripulat dels houthis contra Tel-Aviv, i que es va saldar amb un mort i una desena de ferits.

Els rebels houthis han apel·lat l'"heroic" poble del Iemen, assegurant que les seves forces armades "no retrocediran davant aquesta brutal agressió" i continuaran "defensant la seva terra i la seva sobirania" de l'"enemic israelià i els seus aliats".

"El poble iemenita, que ha suportat l'agressió i el setge durant anys, ha resistit. No pot ser derrotat i continua lluitant sense retrocedir", assenyala la nota.

Un cop més, han reiterat el seu suport al poble palestí i a la seva "valenta resistència".

Els rebels han llançat nombrosos atacs al golf d'Aden i al mar Roig com a represàlia per l'ofensiva desencadenada per Israel a la Franja de Gaza des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023.