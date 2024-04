L'exèrcit d'Israel retira la força ofensiva terrestre del sud de Gaza

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha anunciat la retirada de la 98a Divisió del sud de Gaza, l'encarregada d'avançament terrestre per front meridional de l'enclavament, després de quatre mesos de combats contra les milícies palestines concentrats a la localitat de Khan Yunis.

La retirada s'ha produït al llarg de la nit, segons ha fet saber la ràdio de l'exèrcit israelià en un avançament confirmat després de manera oficial en un comunicat.

"La divisió ha abandonat la Franja de Gaza per recuperar-se i preparar-se per a futures operacions", segons la nota militar abans de matisar, no obstant això, que "un nombre significatiu de tropes continuarà operant a la Franja de Gaza per mantenir la llibertat d'acció de les FDI i la seva capacitat per dur a terme operacions precises basades en dades d'intel·ligència".

La 98a Divisió estava formada per forces de paracaigudistes (tant de l'exèrcit permanent com de les reserves) i per la Brigada de Comandament i un regiment d'artilleria d'elit.

Ara mateix només queda operativa la brigada Nahal, amb la missió d'assegurar l'anomenat corredor de Netzarim, que creua Gaza des del quibuts de Beri, al sud d'Israel i frontera amb l'enclavament, fins a la costa gaziana, i que Israel utilitza per a les operacions al nord i al centre de la Franja.

La brigada també exercirà de tap per impedir que els gazians desplaçats per la força acabin tornant al nord de Gaza.