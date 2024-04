La guerra de Gaza compleix sis mesos d'horror sense final a la vista

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La guerra a Gaza que va començar el passat 7 d'octubre amb l'atac abanderat per les milícies de Hamas contra Israel, i va prosseguir amb la campanya de bombardejos israelians a l'enclavament palestí, compleix aquest diumenge sis mesos enmig d'una devastadora crisi humanitària i unes negociacions enormement difícils per posar fi al conflicte.

Israel continua recordant els seus 1.200 morts per l'atac milicià i desenes de milers de persones exigeixen setmanalment al Govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, la tornada del centenar de segrestats pels guerrillers que continuen amb vida. Més de 600 militars han mort en la contesa. A Gaza, mentrestant, han mort més de 33.100 persones pels atacs israelians i 78.500 han resultat ferides, segons les autoritats de l'enclavament, sota control de Hamas, un balanç que s'utilitza com a referència pels principals organismes i institucions internacionals. UNICEF estima els nens morts en més de 13.000.

Més de 400 palestins han mort en operacions paral·leles d'Israel a Cisjordània des de l'inici del conflicte. Més d'un milió de palestins han estat víctimes d'un desplaçament forçat per Israel des del nord de l'enclavament i sobreviuen amuntegats al sud de la Franja. L'ajuda humanitària entra a comptagotes i més d'una trentena de palestins s'ha mort, directament, de gana. El cost estimat de la reconstrucció de la Franja, segons el Banc Mundial, depassarà els 16.000 milions d'euros, el 97 per cent del producte interior brut combinat de Gaza i Cisjordània el 2022.

"El respecte al dret humanitari internacional ha quedat per terra", va lamentar divendres el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, després de recordar els 196 cooperants humanitaris morts fins ara durant la campanya israeliana. "Estem a l'abisme", va avisar el secretari general, "a l'abisme de la fam en massa, d'un conflicte regional, d'una pèrdua absoluta de la fe en les normes i els estàndards globals", Guterrres també va denunciar constants campanyes de desinformació que enterboleixen el conflicte. El Comitè per a la Protecció dels Periodistes xifra en almenys 95 els reporters morts durant la guerra.

CONFLICTE REGIONAL, REUNIONS DE NEGOCIACIÓ

El conflicte es va estendre al Líban menys de 24 hores després, amb creuaments de bombardejos entre Israel i les milícies d'Hezbollah, que ha reconegut més de 200 guerrillers morts. Segons fonts mèdiques libaneses, més d'una desena de civils, entre els quals sis nens, han mort en aquests atacs. Al mar Roig, la insurrecció houthi ha llançat una campanya d'atacs contra la navegació mentre els EUA i milícies proiranianes creuen atacs.

Aquest diumenge tindrà lloc al Caire (Egipte) una nova negociació sota la mediació egípcia i de Qatar, amb presència de Hamas i probablement dels Estats Units per intentar aconseguir algun tipus d'acord. El moviment palestí va avançar dissabte a través d'un portaveu que no pensa cedir en les seves pretensions i només acceptarà un bescanvi d'ostatges per presoners palestins quan els militars israelians es retirin de territori gazià. Els Estats Units i Israel continuen vinculant tot cessament d'hostilitats a l'alliberament dels segrestats.

Mentrestant, divendres, l'ONG World Vision avisava que tota la població de la Franja de Gaza (2,23 milions de persones) s'enfronta a alts nivells d'inseguretat alimentària aguda i la meitat de la població (1,11 milions de persones) s'enfrontarà a condicions catastròfiques en els pròxims tres mesos.

Més de mig milió de nens i nenes palestins corren el risc de patir problemes de salut mental a causa de l'extrema exposició al conflicte i a la violència que han presenciat i experimentat, i 1,3 milions de nens i nenes que viuen a Cisjordània corren el risc de quedar-se endarrerits en els estudis, ja que una de cada cinc escoles (18%) ha informat d'almenys un incident violent --fins i tot durant les hores d'aprenentatge en les quals els estudiants hi estaven presents-- en la setmana anterior a l'avaluació.

Donada la situació, els cooperants humanitaris són incapaços de traçar una estratègia a mig termini i la seva mirada no arriba més enllà de les pròximes setmanes, insistint en el deure israelià de permetre el subministrament necessari d'ajuda humanitària als palestins de Gaza; una exigència, recorda Amnistia Internacional "jurídicament vinculant de la Cort Internacional de Justícia, que ha ordenat a Israel l'adopció de mesures per evitar un genocidi.