L'exèrcit d'Israel demana als palestins abandonar Rafah "immediatament" davant una ofensiva imminent

Les FDI evacuaran "de manera gradual" l'est de la ciutat per dirigir la població cap a la zona costanera d'Al-Mawasi

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha demanat als palestins aquest dilluns abandonar "immediatament" els barris de la zona oriental de la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, davant una ofensiva imminent en la qual les tropes israelianes "faran ús d'una força extrema contra organitzacions terroristes" a les zones residencials.

"Crida urgent a tots els residents i desplaçats a la zona del municipi d'Al-Shuka i als barris d'Al-Salam, Al-Jeneina, Tabbat Ziraa i Al-Byuk a la ciutat de Rafah: les Forces de Defensa d'Israel (FDI) faran ús d'una força extrema contra les organitzacions terroristes", ha publicat en àrab el portaveu de l'exèrcit d'Israel, Avihai Adria, en el seu compte d'X.

A més a més, ha demanat als palestins una evacuació "immediata" cap a Al-Mawasi, situada a la costa i on les FDI han anunciat una ampliació de la considerada zona humanitària segura, tot i que també s'hi han registrat bombardejos des que es va classificar així.

"L'exèrcit ha estès l'àrea humanitària a Al-Mawasi per satisfer l'augment de l'ajuda que arriba a Gaza. Aquesta zona humanitària ampliada inclou hospitals de camp, tendes de campanya, més aliments, aigua, medicaments i subministraments addicionals", afirma un comunicat de les FDI.

Segons la missiva, l'evacuació es produirà "de manera gradual" des de l'est de la ciutat fins a les zones designades i mitjançant l'ús de missatges SMS, fullets, trucades telefòniques i emissions en àrab pels mitjans de comunicació.

"Advertim que la ciutat de Gaza continua sent una perillosa zona de combat. Absteniu-vos de tornar al nord. Us advertim que no us acosteu a la tanca de seguretat oriental i meridional", ha afegit el portaveu.

La comunitat internacional s'ha oposat rotundament a aquesta operació, sobre la qual les autoritats israelianes havien advertit des de fa setmanes, ja que la zona serveix de refugi per a 1,4 milions de palestins que han fugit d'altres àrees de l'enclavament. Fins i tot els Estats Units, el seu aliat més important, hi ha mostrat reticències tot i que no s'ha pronunciat sobre aquest nou anunci.