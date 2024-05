Netanyahu assegura que Israel "lluitarà fins a la victòria" contra Hamas encara que es quedin "sols"

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat aquest diumenge que "lluitaran fins a la victòria" contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) encara que es quedin "sols", en referència a la pressió internacional perquè cessi l'ofensiva a la Franja de Gaza.

"Envio un missatge molt clar: no ens encadenaran les mans, si Israel s'ha de quedar sol, es quedarà sol i continuarà lluitant contra els nostres enemics fins a la victòria", ha declarat durant un acte en commemoració de l'Holocaust, segons el diari 'The Times of Israel'.

A més a més, el cap de govern israelià ha manifestat que "cap pressió" impedirà a Israel defensar-se dels seus enemics, i ha insistit que ho faran fins i tot si ho han de fer sense cap suport.

El mandatari també s'ha referit a la possible emissió d'una ordre de detenció en contra seu per part del Tribunal Penal Internacional (TPI), quan ha expressat que aniria contra el "més bàsic dret" del país a defensar-se, i que suposaria una "taca" en el dret internacional.

"Derrotarem els nostres enemics genocides. (...) Durant l'Holocaust, estàvem silenciats i indefensos. No tornarem a aquells temps foscos", ha afegit.