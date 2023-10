L'exèrcit d'Israel alerta que Hamas es prepara per a una "guerra llarga"

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han alertat aquest dijous que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) s'està preparant per a una "guerra llarga" davant el que considera un "ritme lent" a l'hora de fer llançaments de coets des de la Franja de Gaza.

El general Rafi Milo ha indicat que el ritme amb el qual Hamas ha anat llançant atacs al llarg dels últims cinc dies indica que el grup armat palestí es prepara per a un conflicte llarg a la zona.

"Hem analitzat el comportament de Hamas, per la qual cosa ens hem adonat que està entrant en el que creu que serà una guerra llarga", ha dit, segons informacions recollides pel diari 'The Times of Israel'.

Així, ha explicat que Hamas està gestionant els coets de tal manera que durin "setmanes d'enfrontaments" i ha puntualitzat que han reduït considerablement el nombre de llançaments per "poder-s'ho permetre".

En aquest sentit, ha advertit que els milicians tenen com a objectiu zones del centre d'Israel, que ataquen una o dues vegades al dia perquè els israelians "romanguin sota amenaça".

L'exèrcit, per la seva banda, ha tornat a desplegar reservistes a la zones limítrofes a la frontera amb el Líban a mesura que reforça les tropes mentre augmenta la tensió. "Les forces d'Israel realitzen tasques per garantir la seguretat dels residents", ha puntualitzat.

Les sirenes antiaèries han tornat a sonar aquest matí al centre del país després de romandre en calma durant unes deu hores.