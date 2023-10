Més de 1.200 palestins morts i 5.760 ferits pels atacs d'Israel contra la Franja de Gaza

Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

La xifra de palestins morts a causa dels bombardejos de l'exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza després de l'ofensiva llançada dissabte pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha ascendit a 1.203, segons han confirmat aquest dijous les autoritats palestines, que situen en 5.763 els ferits en l'enclavament.

El Ministeri de Sanitat de Gaza ha indicat que almenys la meitat dels morts són dones i nens, que també representen el 60 per cent dels ferits.

El viceministre de Sanitat de la Franja de Gaza, Yusef Abú al-Rish, ha alertat que s'han recuperat els cossos sense vida d'una desena de persones després d'un bombardeig perpetrat per les forces israelianes contra Bardawil, tal com recull un comunicat de l'entitat palestina.

"Les forces d'ocupació continuen cometent massacres contra la població, la qual cosa indica que hi ha un procés de destrucció total de barris residencials sencers i que l'ocupació canvia deliberadament les característiques de la zona", ha indicat, abans de matisar que "el cessament del subministrament elèctric posa en perill la sanitat" a la zona.

Així, ha manifestat que Israel "no només ha tallat l'electricitat, sinó que impedeix el subministrament de combustible", per la qual cosa es troben davant una "imminent catàstrofe humanitària". En aquest sentit, ha denunciat que el tall del subministrament d'aigua potable ja afecta 600.000 persones i "hospitals sencers".

Prèviament, les autoritats palestines havien informat de la mort d'almenys 33 persones en tan sols dues hores a causa dels atacs perpetrats per Israel. La localitat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, ha registrat 18 morts durant la nit, mentre que a Jabalia han mort quinze persones més.

"COL·LAPSE" SANITARI A GAZA

Per la seva banda, el ministre de Salut de l'Autoritat Palestina, Mai al Kila, ha alertat que la gran xifra de ferits al territori de Gaza "excedeix actualment la capacitat dels hospitals" de la Franja de Gaza.

"Advertim del col·lapse de la situació de salut a la Franja de Gaza, com a resultat d'una aguda escassetat de subministraments mèdics i subministraments per a quiròfans, medicaments i bosses de sang", ha destacat Al Kila, segons informa el Ministeri de Salut en el seu perfil oficial de Facebook.

En aquest context, el ministre ha fet una crida a les organitzacions sanitàries del món, tercers països i al Comitè Internacional de la Creu Roja per a "una intervenció immediata i urgent per importar medicaments i subministraments mèdics", especialment per a quiròfans i unitats de vigilància intensiva a Gaza.