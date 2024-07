Les eleccions legislatives a França continuen marcant màxims de participació amb un 26,63 per cent fins les 12.00

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La taxa de participació en la segona volta de les eleccions legislatives a França fins les 12.00 d'aquest diumenge és del 26,63 per cent, segons dades del Ministeri de l'Interior, una participació que supera fins i tot l'elevada assistència registrada en la primera ronda.

La primera volta de la setmana passada registrava al migdia una assistència del 25,9 per cent. En les passades eleccions legislatives del 2022, la participació al migdia en primera volta va ser del 18,43 per cent i del 18,99 per cent en segona ronda.

Alguns dels principals actors polítics francesos ja han dipositat la seva papereta, com el primer ministre, Gabriel Attal, que podria acabar perdent el càrrec si la ultradreta assoleix una difícil majoria absoluta, o el líder de la formació conservadora Els Republicans, Éric Ciotti.

També ha votat l'expresident del país François Hollande, que es presenta als comicis sota l'aliança d'esquerra Nou Front Popular.