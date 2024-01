Les autoritats de Hamas constaten més de 25.000 palestins morts pels atacs d'Israel a Gaza

L'exèrcit israelià prossegueix, les últimes hores, amb la campanya de bombardejos i incursions a Khan Yunis i a la Ciutat de Gaza

El Ministeri de Salut de Gaza, sota control de les autoritats de Hamas, ha elevat a 25.105 el nombre de morts pels bombardejos israelians a l'enclavament des del passat 7 d'octubre en represàlia per l'atac de les milícies palestines contra les comunitats del sud del país.

Segons l'últim recompte de les autoritats sanitàries de Hamas, als morts cal sumar-hi un total de 62.681 ferits des del començament dels bombardejos, d'acord amb l'avaluació publicada aquest diumenge a la seva pàgina de Facebook.

El nou balanç és resultat de l'afegit de 178 morts i 293 ferits més durant els bombardejos israelians de les últimes 24 hores a diversos punts de l'enclavament.

L'agència oficial de notícies palestina, Wafa, ha informat que les operacions israelianes de les últimes hores s'han concentrat principalment en la governació de Khan Yunis, al centre-sud de la Franja de Gaza, a més dels voltants de la Ciutat de Gaza, al centre de l'enclavament.

L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha confirmat operacions al centre de la Franja de Gaza, concretament en un edifici de la zona on "diversos operatius" de les milícies de Hamas, "es preparaven per estendre una emboscada a les tropes" que participen en l'operació per terra a Gaza.

L'exèrcit també ha confirmat la mort de "nombrosos" operatius de Hamas durant operacions al sud de Gaza entre la força aèria d'Israel i franctiradors de la Brigada Comando.

Finalment, l'exèrcit també ha anunciat que 15 milicians de Hamas han mort en combats a peu de carrer als barris de Daraj i Tufà, a la Ciutat de Gaza.

D'altra banda, l'exèrcit també ha confirmat la mort d'un reservista israelià identificat com el sergent Uriel Aviad Silberman, mort al sud de la Franja el passat 19 de gener, amb el qual ja són 195 els militars israelians morts des del començament de l'operació per terra a l'enclavament palestí.