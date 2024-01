La Mitja Lluna Roja palestina confirma l'entrada de 80 camions d'ajuda a Gaza pel pas de Rafah

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La Mitja Lluna Roja ha confirmat l'entrada a Gaza durant les últimes hores de 80 camions amb ajuda humanitària a través del pas de Rafah amb Egipte.

"Ahir (dissabte), els equips de la Mitja Lluna Roja Palestina van rebre 80 camions a través de l'encreuament de Rafah, que transportaven ajuda humanitària essencial, amb aliments, aigua, articles de socors i subministraments mèdics", ha fet saber l'organització humanitària en el seu compte de la xarxa social X.

"No obstant això, cap camió no va entrar pel pas de Kerem Shalom", ha afegit la Mitja Lluna Roja en referència a un punt d'entrada molt debatut aquests dies, des que el Govern israelià va ordenar una investigació a fons de qualsevol camió que entri per aquest lloc després de l'arribada d'un enviament de medicaments per a ostatges israelians en mans de Hamas.

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va haver de reconèixer que aquests camions van entrar al pas sense els controls necessaris, i va donar instruccions a les forces de seguretat per efectuar estrictes revisions mèdiques.