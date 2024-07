Israel intercepta un míssil houthi contra Eliat després de l'atac de dissabte a Hodeida

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han interceptat un míssil llançat per la insurrecció houthi contra el sud del país, un dia després que l'exèrcit israelià va bombardejar la ciutat iemenita de Hodeida en un gran atac aeri que va deixar almenys tres morts, 87 ferits i que va malmetre enormement els dipòsits de cru de la costa.

L'atac israelià va ser una represàlia a un altre efectuat pels houthis divendres, quan un avió no tripulat de la insurrecció iemenita va aconseguir esquivar totes les mesures de seguretat i va acabar aconseguint Tel-Aviv. L'explosió va deixar un mort i diversos ferits.

Israel ha informat que l'atac contra Eliat ha tingut lloc aquesta matinada, poc abans de les 6.45 hores d'aquest diumenge (les 5.45 hores a l'Espanya peninsular) a Eilat, la ciutat més meridional d'Israel, on han sonat les sirenes després que les forces armades d'Israel han activat alertes per trets de coets i míssils.

"Fa poc, els caces de defensa aèria van interceptar amb èxit amb el sistema 'Arrow 3' un míssil terra-terra que es dirigia cap al territori del país procedent del Iemen", ha anunciat l'exèrcit en el seu compte de la xarxa social X.

Poc després, el portaveu de les forces houthis, Yahya Sarea, va confirmar en una declaració pública "un atac contra diversos objectius d'Umm al Rashrash (Eliat)", a més d'un altre no verificat contra el vaixell de càrrega 'Pumba' al mar Roig.

El míssil dels houthis "no va travessar" l'espai aeri israelià ja que el sistema emprat per l'exèrcit està dissenyat per derrocar míssils balístics a gran altitud, tal com apunta el diari 'Times of Israel'.