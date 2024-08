Israel declara l'estat d'emergència militar enmig d'un atac massiu de coets d'Hezbollah

La milícia dispara més de 300 projectils minuts després d'una onada d'"atacs preventius" israelians al sud del Líban

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

Israel i Hezbollah han protagonitzat aquest diumenge un dels episodis més intensos de combats des de l'inici de la guerra de Gaza després d'una sèrie d'"atacs preventius" de l'exèrcit israelià contra el sud de Líban que no han pogut impedir, poc després, el llançament de més de 300 coets de les milícies xiïtes libaneses contra territori d'Israel, ara mateix sota un estat d'emergència militar que es perllongarà durant les pròximes 48 hores per ordre del ministre de Defensa, Yoav Gallant.

L'intercanvi, que ha deixat almenys un mort al Líban, ha estat pràcticament simultani i ha començat al voltant de les 05.00 de la matinada (una hora menys a l'Espanya peninsular i Balears) quan més d'un centenar d'avions de combat israelians han atacat diversos punts del sud del Líban en una operació per destruir centres de llançament de coets d'Hezbollah que, d'acord amb l'exèrcit, s'havien de fer servir en un atac a gran escala contra el centre i el nord d'Israel.

Hezbollah ha llançat l'atac pràcticament al mateix temps que han començat els bombardejos israelians amb l'enlairament de, segons el grup, almenys de 320 coets i avions no tripulats en una operació que la milícia ha descrit com una "primera fase" de represàlia en resposta a la mort del comandant Fuad Sukr el mes passat, en un atac aeri atribuït a Israel a la capital del país, Beirut.

L'ofensiva, segons Hezbollah, anava adreçada contra, almenys, una dotzena de posicions i bases militars israelianes repartides per la frontera nord d'Israel, que ha confirmat almenys 210 coets i una vintena d'avions no tripulats en els seus radars. Entre els objectius principals hi havia la base de Glilot, prop d'Herzliya, on tenen la base diverses unitats d'intel·ligència de l'exèrcit i la caserna general del Mossad, el servei d'Intel·ligència exterior d'Israel, segons avaluacions israelianes.

En l'apartat de víctimes i danys materials, el Ministeri de Salut libanès ha confirmat fins ara almenys un mort, identificat com a Ayman Kamel Idriss, combatent del moviment xiïta Amal, aliat d'Hezbollah, mort en un bombardeig contra el seu vehicle a la localitat de Jiam. L'organització ha verificat la identitat del mort. Queden pendents per confirmar dos morts més a la població d'At Tiri.

Per part israeliana, el portaveu internacional de les Forces de Defensa d'Israel, el coronel Nadav Shoshani, ha declarat que el bombardeig d'Hezbollah s'ha saldat de moment amb "danys mínims".

ESTAT D'EMERGÈNCIA

Ja en ple intercanvi de trets, el ministre de Defensa d'Israel ha declarat l'estat d'emergència militar que concedeix a l'exèrcit la potestat de "donar instruccions als ciutadans d'Israel, com limitar les reunions i tancar llocs quan sigui rellevant".

L'aeroport internacional Ben Gurion, el més important del país i situat als afores de Tel-Aviv, ha estat tancat durant unes hores en una mesura per protegir l'espai aeri nacional.

En ple "atac preventiu", el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha mantingut una reunió d'emergència amb la seva cúpula de seguretat en la qual han traçat les línies mestres d'aquest estat d'Emergència, acompanyat d'un seriós avís del mandatari: "Estem decidits a fer tot el possible per protegir el nostre país, tornar els habitants del nord sans i estalvis a casa seva i a seguir una regla senzilla: a qui ens faci mal, també n'hi farem nosaltres".

Per la seva banda, el primer ministre libanès, Nayib Mikati, ha convocat a les 10.30 hores (hora del Líban, una menys a Espanya peninsular i Balears) al seu domicili de Beirut una reunió d'urgència del ple del seu gabinet "després dels esdeveniments de les últimes hores" en una reunió "oberta a tots els ministres que hi puguin assistir".

Hezbollah, poc després, ha anunciat que el seu líder i secretari general, Hassan Nasralà, pronunciarà un discurs a les 18.00, hora local, en el qual presentarà les seves conclusions sobre l'atac a Israel.

En una primera reacció internacional, els Estats Units han assegurat que "continuarà donant suport al dret d'Israel a defensar-se", en paraules del portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units, Sean Savett. Ara mateix, i "per ordre del president Joe Biden, alts responsables nord-americans estan en constant comunicació amb els seus homòlegs israelians" per seguir els esdeveniments mentre Washington s'esforça per "preservar l'estabilitat regional".