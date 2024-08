Netanyahu avisa Hezbollah i l'Iran que els atacs al Líban són "un altre pas" perquè tornin els israelians desplaçats

El primer ministre assegura que l'onada de bombardejos d'aquest diumenge "no és el final del versicle"

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisat Hezbollah i el seu gran aliat internacional, el Govern iranià, que l'onada de bombardejos efectuada per l'exèrcit israelià aquest diumenge, una de les més potents des de l'inici de les hostilitats a la frontera amb el Líban, no és més que "un altre pas" per assegurar la tornada dels desplaçats israelians que vivien al nord del país abans del començament de les hostilitats amb la milícia libanesa.

Israel ha desencadenat aquest diumenge una sèrie d'"atacs preventius" contra diverses posicions d'Hezbollah al sud del Líban, que ha estat respost per la milícia amb el llançament d'uns 300 coets i avions no tripulats que han causat "danys mínims" al territori israelià, segons l'exèrcit.

El nord d'Israel està pràcticament deshabitat des l'inici dels enfrontaments entre Israel i les milícies libaneses arran de la guerra de Gaza, i els seus residents denuncien que el Govern israelià no està fent prou per facilitar que tornin a casa.

En un discurs pronunciat aquest diumenge, Netanyahu avisa el líder d'Hezbollah, Hassan Nasralà, i el líder suprem de l'Iran, Alí Khamenei: "Que sàpiguen que aquest és un altre pas en el camí per canviar la situació al nord i tornar els nostres residents sans i estalvis a casa", ha declarat el primer ministre.

"El que ha passat aquest diumenge no és el final del versicle", ha avisat Netanyahu durant el Consell de Ministres, durant el qual ha elogiat les forces de defensa d'Israel pels últims cops contra Hezbollah, com l'eliminació d'un dels seus principals comandants, Fuad Sukr, en un atac que va tenir lloc el mes passat a Beirut.

Líders de les comunitats del nord d'Israel van denunciar, poc després de l'atac d'Israel, la marginació que reben per part del Govern israelià, segons denuncien.

"Israel només llança atacs preventius quan veu que van contra Tel-Aviv", ha lamentat el representant de la comunitat de Shlomi, Maten Davidian. "En canvi, nosaltres fa deu mesos que estem evacuats lluny de casa, i encara amenaçats per aquests atacs", va afegir en unes declaracions, recollides pel 'Times of Israel'.