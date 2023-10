Hezbollah s'incorpora a la guerra de Gaza mentre prossegueixen els combats al carrer del sud d'Israel

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Les milícies libaneses d'Hezbollah s'han sumat al conflicte obert entre Hamas i Israel amb una sèrie d'atacs contra posicions israelianes a la zona fronterera de les Granges de Shebaa, mentre les milícies del moviment palestí i els militars israelians continuen combatent en almenys set punts del sud d'Israel després de la primera nit de la guerra, que va començar aquest dissabte amb l'atac massiu llançat des de la Franja de Gaza.

L'ala militar de Hamas, les Brigades Al-Qassam, han confirmat que els seus efectius, que dissabte van protagonitzar una incursió d'envergadura sense precedents a territori israelià, continuen en combats contra l'exèrcit a set localitats al llarg de la frontera entre Israel i l'enclavament, entre les quals Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted i Kissufim.

Sderot ha estat un dels principals focus de conflicte d'aquesta passada nit després que almenys una desena de milicians es va fer amb el control d'una comissaria de la ciutat. Després d'hores d'enfrontaments, la policia israeliana ha acabat amb tots els ocupants i ha ensorrat el lloc.

Tot i que la policia de Sderot no ha ofert xifres dels agents morts a la comissaria, les forces de seguretat israelianes han confirmat almenys 56 morts entre les seves files durant el primer dia d'enfrontaments: 30 policies i 26 militars, entre els quals el comandant de la brigada Nahal, el coronel Yonatan Steinberg, de 42 anys, al pas de Kerem Shalom, a prop de la doble frontera amb Gaza i Egipte.

El capítol general de víctimes deixa ara com ara 350 morts i 1.864 ferits a Israel, als quals cal sumar 256 morts i 1.788 ferits a la Franja de Gaza, d'acord amb els últims balanços actualitzats dels respectius Ministeris de Sanitat israeliana i de l'enclavament palestí. L'exèrcit israelià ha informat d'almenys 400 milicians morts des del principi dels combats, informació no confirmada pels palestins.

Queda per dilucidar exactament quants israelians es troben ara en mans de les milícies palestines després de l'onada de segrestos que va acompanyar la incursió. Forces de seguretat israelianes van informar aquest dissabte de xifres que rondaven el mig centenar, però un portaveu de les milícies palestines ha indicat que la xifra real és "molt més elevada" que les estimacions d'Israel.

En qualsevol cas, el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, ha assegurat que els militars tenen intenció d'evacuar els residents de totes les localitats frontereres amb Gaza en un termini màxim de 24 hores, entre súpliques d'ajuda de la població que porta des de dissabte amagada en refugis o atrinxerada als seus domicilis. "Tenim terroristes campant al seu aire pel nostre kibutz", ha declarat per telèfon aquest matí al diari 'Haaretz' un resident de Kfar Aza. "L'exèrcit ha d'enviar tropes immediatament".

A tot això, cal afegir-hi l'operació de contraatac llançada per Israel sobre la Franja de Gaza que s'ha centrat particularment en les últimes hores en objectius d'alts responsables de Hamas, entre els quals el seu cap d'Intel·ligència, la residència de l'enclavament del qual ha estat aconseguida per un míssil. A més, Israel ha atacat sucursals i arsenals de Jihad Islàmica.

HEZBOLLAH BOMBARDEJA "PER SOLIDARITAT" POSICIONIS ISRAELIANES

Mentrestant, i com ja temien aquest passat dissabte les Nacions Unides, la guerra a Gaza s'ha estès al Líban amb l'atac llançat des d'allà per les milícies d'Hezbollah contra posicions israelianes a les Granges de Shebaa; una sèrie de trets de morter efectuats com a gest de "solidaritat", en paraules del partit-milícia xiïta.

Segons el seu comunicat, les milícies d'Hezbollah han anunciat que han atacat tres llocs militars israelians a la disputada regió de la Muntanya Dov, on les forces de defensa d'Israel no han notificat cap ferit, ha informat el diari 'The Times of Israel'.

Concretament, Hezbollah ha atacat "tres posicions de l'enemic sionista a les Granges ocupades de Shebaa a Radar, Zebdine i Roueissat el-Aalam, utilitzant nombrosos projectils d'artilleria i coets guiats", d'acord amb el missatge d'Hezbollah recollida pel 'L'Orient le Jour'.

L'atac ha tingut lloc "en solidaritat amb la victoriosa resistència palestina i l'heroic poble palestí", i ha format part del "camí cap a l'alliberament de la terra libanesa ocupada", d'acord amb el text.

Els bombardejos han estat confirmats per la força de l'ONU al Líban, la FINUL, en màxima alerta des de dissabte, concretament "diversos coets disparats des del sud-est del Líban cap a territori ocupat per Israel a l'àrea general de Kafr Chouba, i foc d'artilleria des d'Israel cap al Líban en resposta".

En resposta, doncs, l'exèrcit israelià ha anunciat poc després que ha efectuat un atac amb avions no tripulats contra la "infraestructura d'Hezbollah" a la zona i, segons una font militar, el lloc era una tenda de campanya que la formació va instal·lar a territori israelià fa mesos.