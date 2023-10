Israel confirma almenys 100 persones segrestades durant l'ofensiva de Hamas

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern israelià ha confirmat que ara mateix les milícies palestines han segrestat almenys un centenar de persones des de l'inici de l'ofensiva sense precedents iniciada aquest dissabte des de la Franja de Gaza, segons un comunicat de l'Executiu hebreu, publicat a la seva pàgina de Facebook.

"Els nombres continuen augmentant i la nostra tristesa creix a mesura que pugen. Les nostres oracions estan amb totes les famílies dels segrestats, assassinats o ferits per Hamas", ha fet saber l'oficina de Premsa del Govern israelià en el seu comunicat, acompanyat del balanç actual de més de 600 morts i més de 2.000 ferits des del començament dels atacs palestins.

L'ofensiva encapçalada per Hamas que va començar amb el llançament de milers de coets contra Israel va ser acompanyada per una incursió per terra de centenars de milicians que van entrar en nombrosos kibutz i altres comunitats israelianes on van procedir a segrestar-ne els ocupants.

Al llarg de dissabte, les forces israelianes ja van especular amb la possibilitat que entre cinquanta i 100 persones haurien caigut en mans de les milícies, sense fer oficial cap xifra.

D'altra banda, el portaveu de milícies palestines ha assegurat aquest matí que la xifra real de segrestats és molt més elevada del que Israel pensava anunciar i que donarien les seves pròpies estimacions al llarg d'aquest diumenge.

De fet, i segons fonts de seguretat al Wall Street Journal, ni les mateixes milícies estan segures de quanta gent té en el seu poder, atès que diversos civils palestins han participat a títol personal en aquests segrestos sense consultar-ho amb la direcció ni de Hamas ni de Jihad Islàmica.

D'altra banda, el primer ministre Benjamin Netanyahu ha designat general de brigada Gal Hirsch com a encarregat de la qüestió dels segrestats i desapareguts i tots els ministeris del Govern estaran subjectes a les seves instruccions sobre aquest afer, segons un comunicat, recollit pel portal de notícies Walla.