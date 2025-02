Hamas allibera tres ostatges israelians en el cinquè intercanvi sota l'alto el foc a Gaza

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El moviment islamista palestí Hamas ha posat en llibertat aquest dissabte tres ostatges israelians més en el començament del cinquè intercanvi per presoners palestins des de l'inici de l'alto el foc a la Franja de Gaza.

Els ostatges són Or Levy, Eli Sharabi i Ohad Ben Ami, tres homes de 34, 52 i 56 anys, respectivament, segrestats pel grup islamista durant els atacs del 7 d'octubre del 2023, detonant de l'ofensiva israeliana contra Gaza i la posterior guerra regional.

Tots han estat entregats, seguint el procediment habitual, a un comboi de la Creu Roja després d'una cerimònia que aquest cop ha tingut lloc a la cèntrica localitat gaziana de Deir al-Balah. La Creu Roja traslladarà els alliberats a un lloc militar israelià on seran sotmesos a una primera avaluació mèdica.

El Govern israelià ha confirmat poc després que la Creu Roja ha posat els alliberats en mans de les forces militars israelianes. "Els acompanyarem a tots tres i a les seves famílies amb tots els organismes de seguretat", ha fet saber en un missatge breu l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

EL PRESIDENT D'ISRAEL CONDEMNA UN ESPECTACLE "PERVERS" AMB OSTATGES "DEMACRATS"

Les imatges captades per les càmeres del moviment islamista han revelat tres alliberats pàl·lids i prims que s'han desplaçat amb grans dificultats a un podi en què han estat presentats a la població abans de ser traslladats a les furgonetes de la Creu Roja.

El president d'Israel, Isaac Herzog, ha condemnat el que ha descrit com un "espectacle cínic i cruel" i assegurat que "això és el que sembla un crim contra la humanitat".

"El món sencer ha de mirar fixament Ohad, Or i Eli, que tornen després de 491 dies d'infern, famolencs, demacrats i adolorits, sent explotats en un espectacle cínic i cruel per vils assassins", ha denunciat en el seu compte d'X.

Les famílies dels alliberats també han expressat la seva consternació davant de l'estat demacrat dels tres ostatges, tal com s'ha vist durant una cerimònia que el Fòrum de les Famílies d'Ostatges i Desapareguts ha denunciat com especialment "pertorbadora".

"Es tracta d'una altra prova clara i dolorosa que no deixa lloc a dubtes que no hi ha temps per perdre per alliberar els ostatges", ha manifestat l'organització en un comunicat recollit pel 'Times of Israel'.

Per la seva banda, Israel alliberarà aquest dissabte 183 presos palestins, segons han precisat les autoritats imposades per Hamas. En concret es tracta de 18 condemnats a cadena perpètua, 54 presos amb "sentències altes", i 111 palestins detinguts a la Franja de Gaza després de l'esclat de la guerra.