Netanyahu avisa que les imatges dels ostatges demacrats publicades per Hamas "no quedaran sense resposta"

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha promès que les imatges dels tres ostatges alliberats pel moviment islamista palestí Hamas aquest dissabte, en les quals apareixen amb aspecte demacrat i adolorit, "no quedaran sense resposta".

Prèviament, la seva oficina s'havia limitat a condemnar "l'espectacle impactant" que va comptar amb la participació involuntària dels ostatges Or Levy, Eli Sharabi i Ohad Ben Ami, que va ser igualment repudiat poc després pel president d'Israel, Isaac Herzog.

El president israelià, en el seu compte d'X, va condemnar el que va descriure com un "espectacle cínic i cruel" i va assegurar que "això és el que sembla un crim contra la humanitat".

El món sencer ha de mirar fixament Ohad, Or i Eli, que tornen després de 491 dies d'infern, famolencs, demacrats i adolorits, sent explotats en un espectacle cínic i cruel per vils assassins", ha denunciat a X.

Les famílies dels alliberats també han expressat la seva consternació davant del demacrat estat dels tres ostatges, tal com s'ha vist durant una cerimònia que el Fòrum de les Famílies d'Ostatges i Desapareguts ha denunciat com especialment "pertorbadora".

"Es tracta d'una altra prova clara i dolorosa que no deixa lloc a dubtes que no hi ha temps per perdre per alliberar els ostatges", ha manifestat l'organització en un comunicat recollit pel 'Times of Israel'.

Un portaveu de Hamas ha replicat a aquestes acusacions assegurant que el moviment islamista palestí ha fet tot el possible per garantir el benestar dels ostatges durant la seva captivitat i que la principal amenaça per a la seva seguretat han estat els bombardejos israelians sobre Gaza.

"La resistència s'adhereix als valors humans i les disposicions del dret internacional humanitari en el seu tracte amb els presoners, ha fet grans esforços per preservar les seves vides malgrat els bombardejos sionistes i els intents del criminal de guerra Netanyahu d'atacar-los i eliminar-los", ha fet saber un portaveu sota condició d'anonimat al diari 'Filastin', afí al moviment palestí.