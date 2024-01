Guterres promet que es perseguiran penalment els delictes a la UNRWA i en defensa la tasca humanitària

Confirma que els presumptes implicats en l'atac a Israel són dotze: nou ja acomiadats, un mort i dos per identificar



MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha promès aquest diumenge que es perseguirà penalment qualsevol comportament inadequat de treballadors d'organismes de l'ONU, inclosa l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Pròxim Orient (UNRWA, per les seves sigles en anglès).

Guterres ha explicat que, dels dotze membres presumptament implicats en els atacs de milícies palestines contra Israel del 7 d'octubre, nou van ser identificats immediatament i acomiadats per la direcció de la UNRWA, un altre és mort i s'està investigant la identitat dels dos restants.

"Qualsevol treballador de l'ONU implicat en actes de terrorisme haurà de rendir comptes, també per la via penal. El Secretariat (de l'ONU) està disposat a cooperar amb les autoritats competents perquè es processin els individus conforme als procediments fixats", ha apuntat Guterres en un comunicat oficial.

A més, ha ressaltat que s'estan prenent "mesures ràpidament" davant les "acusacions extremadament greus" i que s'ha obert una investigació de l'Oficina de Serveis de Supervisió Interna de l'ONU. La mateixa UNRWA va anunciar el 17 de gener una revisió completa i independent del funcionament de l'organització, ha recordat Guterres.

SUSPENSIÓ DEL FINANÇAMENT

Guterres també s'ha referit a l'anunci de diversos països, començant pels Estats Units, de suspendre el finançament de la UNRWA i ha recordat la importància de la seva tasca, en particular a la Franja de Gaza.

"Dos milions de civils de Gaza depenen de l'ajuda de la UNRWA per a la seva supervivència diària, però els fons amb els quals compta actualment la UNRWA no li permetran cobrir les necessitats per al febrer", ha explicat.

"Comprenc les reserves" dels països que han anunciat la suspensió, ha assegurat Guterres. "Jo mateix em vaig sentir horroritzat per aquestes acusacions, però demano als governs que han suspès les seves contribucions que almenys garanteixin la continuïtat de les operacions de la UNRWA", ha apel·lat.

Els "abominables" actes dels quals acusen treballadors de la UNRWA "han de tenir conseqüències", "però no cal penalitzar les desenes de milers d'homes i dones que treballen per la UNRWA en les situacions més perilloses". "Les necessitats de la població s'han de cobrir", ha reblat Guterres.

Aquest dissabte era el comissari general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, qui advertia que la suspensió de les aportacions amenaça la seva tasca humanitària.

Lazzarini va advertir que "seria immensament irresponsable castigar una Agència i una comunitat sencera per les acusacions contra alguns individus, en particular en un moment de guerra, desplaçats i crisi política".

ISRAEL HO VA ADVERTIR "DURANT ANYS"

L'ambaixador d'Israel davant l'ONU, Gilad Erdan, ha insistit per la seva banda en la necessitat de suspendre tot el finançament a la UNRWA perquè "podria arribar als terroristes de Hamas en lloc de la gent de Gaza".

Erdan considera que Guterres demostra amb el seu últim comunicat que "no li importa la seguretat dels ciutadans d'Israel", ja que ha demanat continuar finançant la UNRWA malgrat ser "una organització que està profundament contaminada pel terrorisme".

El diplomàtic assegura que se li han presentat proves de la implicació i la incitació al terrorisme de la UNRWA a Guterres "durant anys", però continua sense haver-hi "una investigació en profunditat per localitzar tots els terroristes de Hamas que hi ha a la UNRWA".

"Qualsevol país que continuï finançant la UNRWA abans que hi hagi una investigació en profunditat ha de saber que els seus diners es podrien utilitzar amb finalitats terroristes", ha exclamat.

Austràlia, el Canadà, els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Països Baixos, Finlàndia i Alemanya han anunciat públicament la suspensió del finançament de la UNRWA. De moment no es coneixen els altres dos països que esmenta Lazzarini. En canvi, altres països com Irlanda han reafirmat el seu compromís de finançar la UNRWA i han recordat la importància de la seva tasca.