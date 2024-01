El cap d'Afers Humanitaris de l'ONU defensa que "no és el moment" d'abandonar el poble de Gaza

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El responsable d'Afers Humanitaris de les Nacions Unides, Martin Griffiths, ha defensat aquest dissabte que "no és el moment" d'abandonar la població de Gaza, després que països com els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Països Baixos, Alemanya o Finlàndia han anunciat la suspensió de finançament a la UNRWA per la suposada implicació d'alguns dels seus treballadors en els atacs del 7 d'octubre.

Griffiths ha recordat que "el poble de Gaza fa gairebé quatre mesos que suporta horrors i privacions inimaginables" i ha assenyalat que "les seves necessitats mai no havien estat tan grans", alhora que ha lamentat que la "capacitat humanitària (de l'ONU) per ajudar-los mai no ha estat tan amenaçada".

"Necessitem esforçar-nos al màxim per donar al poble de Gaza un moment d'esperança", ha argumentat el cap humanitari de l'ONU en un breu comunicat publicat a la xarxa social X. "Ara no és el moment de decebre'ls", ha postil·lat.

Les declaracions de Griffiths arriben després que l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA) va anunciar aquest divendres l'expulsió i l'obertura d'una investigació immediata a diversos integrants de l'organisme per la seva presumpta participació en els atacs de les milícies palestines contra Israel, després de rebre informació dels serveis de seguretat israelianes.

Tant el comissionat de la UNRWA, Philippe Lazzarini, com el mateix secretari general de l'ONU, António Guterres, s'han declarat consternats per aquestes informacions i han promès l'inici d'una investigació immediata sobre els fets. No obstant això, les autoritats dels Estats Units, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia, Itàlia, Països Baixos, Alemanya i Finlanida han anunciat que no donaran més finançament a aquest organisme "fins que es completi l'aclariment".