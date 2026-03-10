Turquia desplega un sistema Patriot a Malatya per reforçar amb l'OTAN la defensa del seu espai aeri

Europa Press/Contacto/Ken Murray - Arxiu
Promet mantenir els contactes amb l'OTAN i "treballar per la pau i l'estabilitat" al Pròxim Orient
MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -
Turquia ha anunciat aquest dimarts el desplegament d'una bateria del sistema de defensa antiaèria nord-americà Patriot a la província de Malatya, al sud-est del país, dins les mesures de l'OTAN per "donar suport a la protecció de l'espai aeri", després de la intercepció de dos projectils suposadament disparats des de l'Iran, arran de l'ofensiva dels Estats Units (EUA) i Israel contra el país centraasiàtic.
"Les forces armades turques estan plenament compromeses amb la seguretat del nostre país i dels nostres ciutadans. A causa dels recents esdeveniments a la nostra regió, s'estan prenent mesures per protegir les nostres fronteres i el nostre espai aeri, i estem en consultes amb l'OTAN i els nostres aliats", ha dit el Ministeri de Defensa de Turquia.
Així, ha ressaltat que, "a més de les mesures nacionals desplegades, l'OTAN ha reforçat les mesures de defensa aèria i antimíssils". "En aquest sentit, s'ha situat un sistema Patriot a Malatya i s'està preparant perquè estigui operatiu amb la finalitat de donar suport a la protecció del nostre espai aeri", explica en un comunicat.
"El nostre país, que manté la capacitat de defensa i seguretat al més alt nivell, continuarà avaluant els avenços en la cooperació i consulta amb l'OTAN i els nostres aliats, i treballarà per la pau i l'estabilitat regionals", ha resolt. A Malatya hi ha la base de radars Kurecik de l'OTAN, utilitzada per identificar projectils externs.
L'ofensiva dels EUA i Israel ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons les autoritats. Entre els morts figuren el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit iranià, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans a països del Pròxim Orient, incloses bases militars.