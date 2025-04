La França Insubmisa comença la seva marxa a París contra "la veritable cara de la ultradreta"

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El partit d'esquerres radical francès La França Insubmisa ha començat la marxa programada per a aquest diumenge i concebuda com una "primera resposta" a la concentració organitzada pel partit d'ultradreta Agrupació Nacional, en protesta a la inhabilitació de la seva líder, Marine Le Pen, per malversació de fons.

El secretari general d'LFI, Manuel Bompard, ha declarat que la convocatòria en la qual participa la seva formació és un desafiament a "l'extrema dreta, que ataca la democràcia i l'estat de dret" després de la tensió desencadenada pel veredicte contra Le Pen, que ha posat en perill la seguretat personal dels magistrats que el van emetre, segons informen els mitjans francesos.

"Aquesta és una oportunitat per demostrar que, quan l'extrema dreta mostra el seu veritable rostre, Agrupació Nacional és un partit violent i perillós que amenaça els jutges", ha manifestat a l'inici de la convocatòria, organitzada juntament amb Els Ecologistes.

"És un partit perillós", ha insistit Bompard en unes declaracions als mitjans francesos, "perillós per a la democràcia, perillós per a l'estat de dret i, quan ataca totes dues coses, el poble no pot deixar-ho sense resposta".