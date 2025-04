París es prepara per a la gran concentració d'aquesta tarda contra la inhabilitació de Le Pen

Un sector de l'esquerra llançarà una contramanifestació a la plaça de la República

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

París prepara un dispositiu especial de seguretat per a la concentració que començarà a les 15.00 a la plaça Vauban, prop dels Invàlids, contra la "tirania dels jutges" que aquesta setmana han inhabilitat la líder del partit d'extrema dreta Agrupació Nacional, Marine Le Pen, per presentar-se a les eleccions presidencials.

El veredicte contra Le Pen, inhabilitada durant cinc anys després de ser trobada culpable de malversació de fons, va ser descrit per la mateixa jutjada com una "bomba nuclear" entregada "pel sistema" per arruïnar les seves expectatives presidencials el 2027.

Le Pen va ser condemnada pel tribunal penal de París per malversació de fons assignats per pagar als seus assistents quan era diputada al Parlament Europeu. El panell de jutges va determinar que els assistents lideraven l'agenda nacional de l'Agrupació Nacional, en lloc de treballar en assumptes de la UE.

Le Pen també va ser declarada culpable d'incitar uns altres a fer el mateix amb la seva pròpia assignació, la qual cosa eleva el total de fons malversats a aproximadament 4,4 milions d'euros. Els jutges de París van esmentar el risc de reincidència per justificar la prohibició immediata de Le Pen. Tant ella com el partit han negat les acusacions.

Els representants d'Agrupació Nacional han condemnat la violència i les amenaces contra els jutges després de la decisió i han demanat que la protesta d'avui sigui pacífica, però això no ha impedit que els jutges que van emetre la sentència sobre Le Pen necessitessin protecció policial a causa de les amenaces personals en contra seva, segons informes de mitjans francesos.

Le Pen va declarar dijous en una publicació a X que l'Agrupació Nacional havia recollit mig milió de signatures per a una petició per "salvar la democràcia i donar suport a Marine" i que l'afiliació al partit havia augmentat en més de 20.000 des de la sentència.

"La gent es veu privada de la candidata que és la seva principal esperança", va declarar Aleksandar Nikolic, portaveu d'Agrupació Nacional, a Sud Ràdio aquest dissabte. "Darrere de tot això, es priva la gent de l'esperança que la justícia sigui menys laxa amb els veritables criminals", va afegir.

La protesta de l'Agrupació Nacional està prevista per les 15:00, hora de París. Dues hores abans, els partits d'esquerra i verd han convocat una protesta contra la ultradreta a cinc quilòmetres de distància, a la plaça de la República.

En una entrevista publicada a última hora de dissabte al diari 'Le Parisien', el primer ministre François Bayrou va qualificar les manifestacions i contramanifestacions de "ni sanes ni desitjables", atès que existeix una separació de poders entre l'executiu i el judicial a França.

L'expresident François Hollande va expressar la seva por que la protesta de diumenge sotmetés els magistrats a la condemna pública. "La llibertat de manifestació és absoluta a França, però no la llibertat d'atacar els fonaments de la República, és a dir, la independència del poder judicial", va fer saber Hollande aquest dissabte, també en unes declaracions a 'Le Parisien'.