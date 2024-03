La FINUL confirma quatre ferits per una explosió contra un equip d'observadors al sud del Líban

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

La Força Provisional de les Nacions Unides pel Líban (FINUL) ha confirmat una explosió que ha tingut lloc aquest dissabte contra un equip a la localitat libanesa de Rmeish, al sud del país, que ha deixat almenys tres observadors i un traductor libanès ferits.

L'equip patrullava a peu al llarg de la Línia Blava de separació amb Israel quan "hi ha hagut una explosió a prop de la seva posició", d'acord amb la nota.

Els observadors militars formen part de l'Organisme de les Nacions Unides per la Vigilància de la Treva (UNTSO), matriu de la FINUL, i col·laboren amb els 'cascos blaus' en les seves tasques per aplicar el mandat estipulat pel Consell de Seguretat de l'ONU.

La FINUL ha informat que ara mateix "investiga l'origen de l'explosió" sense donar més detalls ara com ara d'un incident que, segons l'agència oficial de notícies libanesa NNA, es podria deure a un atac d'un dron israelià, mentre que les forces de defensa d'Israel han rebutjat tota implicació en els fets.

Sigui com sigui, la FINUL exigeix "garanties per a la seguretat del personal de les Nacions Unides" i recorda que "tots els actors tenen la responsabilitat, segons el dret internacional humanitari, de garantir la protecció dels no combatents, inclosos el personal de manteniment de la pau, els periodistes, el personal mèdic i els civils", d'acord amb el comunicat recollit per la cadena panàrab Al-Jazeera.

La FINUL avisava fa només dos dies d'una "escalada de violència" al llarg de l'anomenada Línia Blava, la demarcació entre el Líban i Israel establerta per l'ONU ja fa gairebé un quart de segle, i escenari ara de constants creuaments d'artilleria entre Israel i les milícies del partit xiïta libanès Hezbollah pràcticament des que va esclatar la guerra de Gaza.

"Aquesta escalada ha causat un elevat nombre de morts entre els civils i destruït llars i maneres de vida", apuntava la FINUL aquest passat dijous abans d'instar totes les parts a "deposar les armes i començar el procés cap a una solució política i diplomàtica sostenible".