Mitjans oficials del Líban informen d'un atac contra un vehicle de la FINUL al sud del país

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

L'agència nacional de notícies del Líban, NNA, ha informat aquest dissabte d'un possible atac contra un vehicle de la missió de les Nacions Unides al país, la FINUL, que hauria deixat almenys tres efectius i un traductor civil ferits.

D'acord amb la NNA, l'incident ha tingut lloc a prop de la localitat de Rmeish, al sud del Líban, quan un vehicle de l'Organisme de les Nacions Unides per la Vigilància de la Treva (UNTSO), matriu de la FINUL, ha rebut l'impacte d'un projectil quan circulava a pocs quilòmetres de la frontera amb Israel, cap a les 10.15 del matí, hora local (una hora menys a Espanya).

"Com a resultat, tres oficials i un traductor civil han resultat ferits. Hi ha una persona ferida en estat crític i tots han estat evacuats en un helicòpter de la FINUL", segons l'NNA.

La informació del mitjà apunta a un avió no tripulat de l'exèrcit israelià com a executor de l'atac mentre que les forces de defensa d'Israel han rebutjat tota implicació en els fets. "En contra del que s'està informant, les FDI no han atacat cap vehicle de la FINUL a la zona de Rmish aquest matí", han assegurat en el seu compte de la xarxa social X.

La FINUL, que encara no s'ha pronunciat sobre aquest incident, avisava fa només dos dies d'una "escalada de violència" al llarg de l'anomenada Línia Blava, la demarcació entre el Líban i Israel establerta per l'ONU ja fa gairebé un quart de segle, i escenari ara de constants creuaments d'artilleria entre Israel i les milícies del partit xiïta libanès Hezbollah pràcticament des que va esclatar la guerra de Gaza.

"Aquesta escalada ha causat un elevat nombre de morts entre els civils i ha destruït llars i maneres de vida", apuntava la FINUL aquest passat dijous abans d'instar totes les parts al fet que "deposin les armes i comencin el procés cap a una solució política i diplomàtica sostenible".