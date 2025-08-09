Trump anuncia que es reunirà amb Putin a Alaska el 15 d'agost

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, el 15 d'agost a l'estat d'Alaska, unes hores després de dir que preveia una trobada "molt ràpida" en un lloc "molt popular per moltes raons".
"La tan esperada reunió entre mi, com a president dels Estats Units d'Amèrica, i el president de Rússia, Vladímir Putin, tindrà lloc divendres vinent, 15 d'agost del 2025, al gran Estat d'Alaska. Pròximament se n'oferiran més detalls. Gràcies per la seva atenció", ha dit a la seva plataforma de xarxes, Truth Social.
RÚSSIA
Les autoritats russes han confirmat la data i lloc del "tan important" trobada, decisió que han qualificat de "lògica".
"La part nord-americana acaba d'anunciar un acord per organitzar una reunió entre els presidents de Rússia i els Estats Units, Vladímir Putin, i Donald Trump, divendres 15 d'agost a Alaska. Rússia i els Estats Units són veïns pròxims i comparteixen frontera. I sembla totalment lògic que la nostra delegació simplement creui l'estret de Bering i que una cimera tan important i esperada entre els líders de tots dos països se celebri a Alaska", ha declarat el portaveu del Kremlin, Iuri Uixakov, segons unes declaracions recollides per l'agència russa de notícies Tass.
ALASKA
També el governador d'Alaska, Mike Dunleavy, ha acollit "amb satisfacció" la notícia, garantint que l'estat està "llest per acollir aquesta històrica reunió".
"Alaska és el lloc més estratègic del món, situat en la cruïlla d'Amèrica del Nord i Àsia, amb l'Àrtic al nord i el Pacífic al sud. Amb tan sols tres quilòmetres de separació entre Rússia i Alaska, cap altre lloc exerceix un paper més vital en la nostra defensa nacional, seguretat energètica i lideratge en l'Àrtic. El que passa a l'Àrtic i el Pacífic impacta a Alaska abans que a la resta del país", ha apuntat Dunleavy a X.
En el missatge, ha subratllat la rellevància històrica d'Alaska, defensant que és "apropiat" que s'hi facin "debats d'importància mundial" com aquest, al·legant que l'estat ha estat "durant segles" un "pont" entre nacions i una "porta d'entrada per a la diplomàcia, el comerç i la seguretat en una de les regions més crucials del planeta".
Prèviament, aquest mateix divendres, Trump ha fet al·lusió a l'esmentada reunió, sense donar més detalls sobre aquest tema al·legant que no volia "eclipsar" l'acord subscrit divendres a la Casa Blanca pels líders d'Armènia i l'Azerbaidjan.
El que sí que va apuntar en aquest primer moment és que li hauria agradat reunir-se abans amb Putin, però que les qüestions de seguretat poden haver demorat les gestions per organitzar la cita.