Zelenski diu que no cedirà territori i que es deixa de costat Ucraïna en la negociació

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha insistit aquest dissabte en què no cedirà territori a Moscou i ha criticat que es deixi de costat a Kíiv en les negociacions per posar fi al conflicte, després que el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, hagi anunciat que es reunirà el 15 d'agost amb el mandatari rus, Vladímir Putin, a Alaska.
"Els ucraïnesos no cediran les seves terres a l'ocupant", ha subratllat en un discurs en què assegura que "la resposta a la qüestió territorial ja està en la Constitució d'Ucraïna" i que Kíiv "no recompensarà Rússia" per haver iniciat l'agressió contra el seu país.
Zelenski està disposat a col·laborar amb Trump i amb els socis europeus per a "una pau real i duradora que no s'esfondri pels desitjos de Moscou", si bé ha criticat la reunió per no comptar amb presència ucraïnesa.
"El president Trump ha anunciat els preparatius per a la seva reunió amb Putin a Alaska: molt lluny d'aquesta guerra que té lloc a la nostra terra, contra el nostre poble, i que, de totes maneres, no pot acabar sense nosaltres, sense Ucraïna", ha afegit.
L'assessor de política exterior del president Putin, Iuri Uixakov, ha confirmat la trobada entre tots dos líders a Alaska. "Rússia i els Estats Units són veïns pròxims i comparteixen frontera. Sembla totalment lògic que la nostra delegació simplement creui l'estret de Bering i que una cimera tan important i esperada se celebri a Alaska", segons ha recollit l'agència Tass.