Espanya envia una fragata a Xipre després de l'atac de l'Iran

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -
Espanya enviarà la fragata Cristóbal Colón a Xipre en companyia del portaavions francès Charles de Gaulle i d'altres navilis de l'Armada grega, segons ha informat el Ministeri de Defensa en un comunicat.
La Cristóbal Colón es va incorporar el 3 de març al Grup Naval del Charles de Gaulle per dur a terme tasques d'escorta, protecció i instrucció avançada al mar Bàltic. Ara, el conjunt es dirigirà al Mediterrani per arribar a les costes de Creta cap al 10 de març.
També sortirà breument a la mar el vaixell d'aprovisionament Cantabria per subministrar combustible i donar suport logístic durant el pas del Grup Naval pel golf de Cadis.
Defensa ha explicat que Cristóbal Colón és la "fragata tecnològicament més avançada". La seva missió al Mediterrani serà oferir protecció i defensa aèria, complementant d'aquesta manera les capacitats de la bateria Patriot desplegada a Turquia. També estarà llesta per donar suport a qualsevol evacuació de personal civil que pogués resultar afectat pel conflicte.
"Amb el desplegament la Cristóbal Colón, Espanya mostra el seu compromís amb la defensa de la Unió Europea i la seva frontera oriental", ha conclòs Defensa.