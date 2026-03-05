Aterra un altre avió amb 171 espanyols evacuats des d'Oman

Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa ha comunicat aquest dijous que ja ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) un altre avió de l'Exèrcit de l'Aire amb 171 espanyols a bord evacuats des d'Oman, després de l'escalada bèl·lica al golf Pèrsic.
El ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, José Manuel Albares, ja havia anunciat que dimecres al matí havia partit de Torrejón de Ardoz un avió Airbus 330 MRTT per a una missió d'evacuació i que tornaria a Espanya "previsiblement" aquest dijous.
Es tracta de ciutadans que eren a Oman i als Emirats Àrabs Units (EAU), on hi ha 13.000 espanyols. El titular d'Exteriors ha promès que "hi haurà més avions militars" que aniran fent el mateix, i ha recalcat que són operacions molt complexes.
Dimarts van aterrar els primers 175 espanyols procedents de l'Orient Mitjà en un avió comercial. Des d'aleshores, el ministre ha assegurat que l'Exèrcit de l'Aire està organitzant operacions d'evacuació per traslladar tots els ciutadans que volen abandonar la zona.
Albares també va explicar dimecres que ja havien sortit de l'Iran tots els espanyols que han volgut abandonar el país, i només s'hi han quedat els ciutadans que ho han volgut, principalment, perquè tenen doble nacionalitat o família al país.
En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, va confirmar que a l'ambaixada només hi ha quedat el personal "estrictament necessari" amb l'ambaixador al capdavant, tot i que continua "plenament operativa".