Els líders de la UE expressen el seu condol per la mort del papa Francesc i destaquen el seu llegat

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

Els principals líders de la Unió Europea (UE) han expressat el seu condol per la mort del papa Francesc, que ha mort aquest dilluns als 88 anys a la seva residència de la Casa Santa Marta del Vaticà, i han destacat el seu llegat durant els gairebé dotze anys de pontificat.

"Avui, el món lamenta la defunció del papa Francesc. Va inspirar milions, molt més enllà de l'Església catòlica, amb la seva humilitat i amor pur per als menys afortunats", ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a X.

"Els meus pensaments estan amb tots els que senten la seva profunda pèrdua. Espero que trobin consol en la idea que el llegat del papa Francesc continuarà guiant-nos a tots cap a un món més just, pacífic i compassiu", ha sostingut.

En aquest sentit, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha recalcat a X que "Europa lamenta la defunció de Sa Santedat el papa Francesc". "El seu somriure contagiós va capturar milions de cors arreu del món. "El papa del poble serà recordat pel seu amor per la vida, la seva esperança per la pau, la seva compassió per la igualtat i la justícia social. Descansi en pau", ha afegit.

A les condolences s'ha sumat el president del Consell Europeu, António Costa, que s'ha sumat "amb tristesa" a "els milions de persones que ploren la mort de Sa Santedat el papa Francesc".

"Profundament compassiu, es va preocupar pels grans desafiaments mundials del nostre temps, des de la migració al canvi climàtic, les desigualtats o la pau, però també per les lluites diàries de la gent corrent", ha manifestat Costa.

"En el seu últim missatge per a la Jornada Mundial de la Pau, Francesc va proposar tres accions concretes: la condonació del deute extern, l'abolició de la pena de mort i la creació d'un fons mundial per a l'eliminació definitiva de la gana. Que les seves idees ens continuïn guiant cap a un futur d'esperança. Descansi en pau", ha postil·lat.

Per la seva banda, l'alta representant de la UE per a Política Exterior i Seguretat Comuna, Kaja Kallas, ha mostrat la seva "gran tristesa" per la defunció del pontífex. "Quan ens reunim recentment a Roma, vaig agrair al papa Francesc el seu ferm lideratge en la protecció dels més vulnerables i la defensa de la dignitat humana. Trasllado el meu condol a tots els catòlics del món", ha subratllat.

CONDOL DE CAPS D'ESTAT

A més dels líders de la UE, diversos caps d'estat de països membre del bloc han expressat el seu condol per la defunció del papa, entre ells el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que ha descrit el pontífex com "un home bo, proper i sensible". "Descansi en pau", ha afegit.

El president de França, Emmanuel Macron, ha destacat que "des de Buenos Aires a Roma, el papa Francesc va voler que l'Església porti alegria i esperança als més pobres, que uneixi les persones entre si i amb la naturalesa".

"Que aquesta esperança s'elevi contínuament més enllà d'ell. La meva esposa i jo enviem els nostres pensaments a tots els catòlics i al món de dol", ha afirmat, una línia expressada per la presidenta de Letònia, Evika Silina, que s'ha mostrat "trista" i ha traslladat el condol a "milions de persones de dol al món".

També s'hi ha sumat el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, ha apuntat que "prop de 1.500 milions de catòlics del món han perdut a un important líder, tant a nivell moral com religiós", i ha afegit que "serà recordat per la seva humilitat, la seva lluita contra la pobresa i la injustícia social i la seva ferma defensa de la dignitat de tots els éssers humans".

El primer ministre dels Països Baixos, Dick Schoof, ha aplaudit que "de moltes maneres, el papa Francesc era un home del poble". "La comunitat catòlica mundial acomiada a un líder que va reconèixer els problemes candents del nostre temps i va cridar l'atenció sobre ells", ha sostingut.

"Amb la seva vida sòbria, els seus actes de servei i la seva compassió, el papa Francesc va ser un model a seguir per a molts, tant catòlics com no catòlics. Ho recordem amb gran respecte", ha apuntat a X.

Així mateix, el president de Lituània, Gitanes Nauseda, ha recalcat que "en la persona del papa Francesc, tot home de bona voluntat ha perdut un amic savi i proper, un mestre inspirador, un pare que va cuidar tota la humanitat, com una sola i gran família".

"Els seus ensenyaments sobre la fraternitat i l'amistat social és fonamental per a nosaltres ara, quan les forces del mal, mitjançant guerres i agressions, destrueixen l'esperança d'una coexistència pacífica i intenten esborrar del cor de les persones la perspectiva d'un món just i harmoniós", ha argumentat.

Per la seva banda, el primer ministre d'Irlanda, Micheál Martin, ha mostrat la seva "profunda tristesa" per la mort del papa Francesc i ha traslladat en un comunicat el seu "condol profund" a la comunitat catòlica a nivell mundial, ja que "ha perdut a un líder excepcional".

"El llarg i distingit papat de Francesc va estar marcat pel seu inamovible compromís amb els principis de compassió, pau i dignitat humana. Va parlar pels pobres, els marginats i els oprimits. La seva solidaritat amb els refugiats, les seves crides a l'acció climàtica i la seva insistència en la pau global i la igualtat li van destacar com un defensor de la justícia al món modern", ha destacat.

D'aquesta manera, ha explicat que "el papa Francesc té un lloc especial als cors del poble irlandès" i ha recordat la seva visita al país el 2018, en la qual "va expressar el seu dolor i vergonya per l'històric abús a menors a l'Església catòlica", abans de reiterar que "el llegat del papa Francesc és el seu missatge de pau, reconciliació i solidaritat, que viu en els cors d'aquells als quals va inspirar".

Així mateix, el primer ministre de República Txeca, Petr Fiala, ha mostrat la seva "tristesa" i ha ressenyat que el papa Francesc "era un home de profunda fe que va mirar de transformar l'Església perquè complís millor la seva missió en la societat contemporània".

"Va mostrar una gran preocupació pels quals pateixen qualsevol forma d'injustícia i va irradiar humanitat i humilitat", ha puntualitzat, en línia amb el missatge del president de Xipre, Nikos Christodoulides, que s'ha mostrat "profundament trist" i ha descrit al papa com "un far d'humilitat, compassió i pau".

El primer ministre de Malta, Robert Abela, ha rendit "tribut" al Papa i ha ressenyat que "el seu pontificat va estar definit per incansables esforços per la pau, una veu ferma en favor dels vulnerables i les reformes significatives a l'Església Catòlica". "Enviament les meves condolences a la Santa Seu en nom del Govern de Malta", ha dit.