El vicepresident dels EUA, JD Vance, expressa el seu condol per la mort del papa Francesc

Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident dels Estats Units, JD Vance, ha expressat aquest dilluns el seu condol per la mort del papa Francesc als 88 anys, amb prou feines un dia després de la seva trobada oficial al Vaticà.

"Acabo d'assabentar-me de la defunció del papa Francesc. El meu cor està amb els milions de cristians de tot el món que l'estimaven", ha dit al seu compte d'X.

"Em va alegrar molt veure'l ahir, si bé òbviament estava molt malalt. Sempre el recordaré per l'homilia que va donar en els primers dies de la covid-19. Va ser realment molt maca. Que Déu doni repòs a la seva ànima", ha resolt.

Vance havia publicat hores abans diverses fotografies a X amb el papa Francesc durant la seva trobada al Vaticà. "Li agraeixo la seva invitació per reunir-nos i reso per la seva salut", va dir, abans d'expressar els seus desitjos per a una "bona Pasqua".