Israel entrega la llista de 200 presoners palestins que deixarà en llibertat durant les pròximes hores

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel i el moviment islamista palestí Hamas han començat aquest dissabte el segon intercanvi sota l'acord d'alto el foc a la Franja de Gaza entre Israel i Hamas amb l'activació aquest matí del procés d'alliberament de quatre ostatges israelianes.

Les militars Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy i Liri Albag, d'entre 19 i 20 anys, capturades a la base militar de Nahar Oz durant els atacs de les milícies palestines del 7 d'octubre del 2023 a Israel, ja es troben en territori israelià després d'un trasllat supervisat per la Creu Roja. El seu estat de salut inicial és "bo", segons fonts de l'organisme a mitjans israelians, encara que seran sotmeses a exàmens mèdics.

L'operació ha començat amb l'arribada d'un comboi de l'organització humanitària a la plaça Saraya de la ciutat de Gaza, on ha rebut les ostatges al centre d'un perímetre de seguretat compost per desenes de milicians de les Brigades Al-Qassam, el braç armat de Hamas, i en presència de milers de gazians i mitjans de comunicació internacionals.

Les joves, vestides amb robes de color caqui que semblaven uniformes militars, van ser conduïdes a un escenari improvisat adornat amb lemes antisraelians. Somrient, han saludat amb la mà i amb el polze amunt la multitud que xiulava abans de ser traslladades als vehicles de la Creu Roja.

"Liri, Daniela, Naama i Karina ja són a casa", ha anunciat l'exèrcit israelià en un missatge publicat a X, poc després que les militars alliberades han estat entregades per la Creu Roja a posicions militars israelianes a la Franja de Gaza.

El Departament de Recursos Humans de l'exèrcit israelià ja ha establert aquests "punts de recepció inicial on es brindarà un sobre mèdic i acompanyament personal". "Després d'això, les retornades seran traslladades a hospitals i es reuniran amb les seves famílies", ha fet saber l'exèrcit israelià a X.

En una compareixença pràcticament simultània, el portaveu de l'exèrcit d'Israel, el vicealmirall Daniel Hagari, ha criticat que Hamas no s'ha ajustat exactament als termes de l'acord atès que no ha alliberat cap civil en l'intercanvi d'aquest dissabte. No obstant això, aquesta discrepància no ha impedit el començament de l'intercanvi.

L'alliberament ha estat objecte de víctors a la plaça central de Tel-Aviv, l'anomenada Plaça dels Ostatges, on centenars de persones s'han congregat per veure les imatges de la posada en llibertat de les militars a les pantalles col·locades al lloc.

DOS-CENTS PRESOS PALESTINS

A canvi, Israel deixarà en llibertat 200 presos, cinquanta per cada dona soldat alliberada, segons ha confirmat la Comissió per a Assumptes de Presoners i Expresoners Palestins després de publicar la llista al seu web.

Aproximadament 70 d'aquests presos, precisa l'oficina palestina, seran "deportats", la qual cosa significa que es tracta de presoners amb penes elevades per delicte de sang que Israel vol veure expulsats dels territoris palestins per a tota la vida. Fonts de l'exèrcit israelià, sota condició d'anonimat, apunten al diari israelià 'Haaretz' que alguns podrien acabar a Egipte en les pròximes hores.

Aquests nous alliberaments es produeix una setmana després que uns altres tres ostatges van tornar a casa seva com a part de l'intercanvi d'ostatges per presoners palestins en plena treva. A canvi, 90 presoners palestins van ser posats en llibertat. Es preveu que aquests intercanvis s'allarguin durant cinc setmanes més fins a aconseguir l'intercanvi de 33 ostatges i més de 1.900 presos palestins.