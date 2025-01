Israel paralitza els retorns al nord de Gaza després d'acusar Hamas d'incomplir part de l'acord d'alto el foc

Netanyahu exigeix l'alliberament de la civil Arbel Yehud que, segons Hamas, està viva i serà retornada a Israel el dissabte vinent

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest dissabte la suspensió del protocol de tornada de la població civil palestina al nord de la Franja de Gaza després d'acusar el moviment islamista Hamas d'incomplir parcialment l'acord de l'alto¡ el foc.

Concretament, Netanyahu ha denunciat que Hamas no ha alliberat la civil Arbel Yehud, segrestada el 7 d'octubre del 2023 per les milícies palestines, tal com estava estipulat.

"Israel no permetrà el pas dels habitants de Gaza al nord de la Franja fins que s'hagi acordat l'alliberament d'Arbel Yehud, que havia d'haver estat alliberada avui", ha avisat Netanyahu.

Fonts oficials de Hamas , sota condició d'anonimat, han assegurat als pocs minuts de la declaració israeliana a la cadena Al-Jazeera que Yehud segueix viva i serà posada en llibertat el dissabte vinent.