La COP29 aconsegueix un acord final de 290.000 milions a l'any en finançament climàtic per als països en desenvolupament

El president de la Conferència, Mukhtar Babayev, ha considerat que l'acord és "el millor possible"

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidència de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP29) ha anunciat una declaració final que reflecteix un compromís de finançament anual per part dels països desenvolupats de 300.000 milions de dòlars (290.000 milions d'euros) fins al 2035 als seus socis en vies de desenvolupament després d'una llarga nit de negociacions.

El finançament està destinat a ajudar els països en desenvolupament a millorar la protecció del clima i adaptar-se als efectes devastadors de l'escalfament global, com ara sequeres, tempestes i inundacions més freqüents.

Actualment, les nacions industrialitzades des de fa molt de temps mobilitzen més de 100.000 milions de dòlars a l'any en ajuda climàtica. No obstant això, segons un grup independent d'experts de l'ONU, la necessitat d'assistència externa ascendeix ara a prop d'un bilió de dòlars a l'any fins al 2030, i fins a 1,3 trilions de dòlars per al 2035.

Les organitzacions ecologistes havien criticat en els dies previs el rumb de les converses i, en particular, calculaven que els països necessitarien entre 5 i 6,9 bilions de dòlars des d'ara fins al 2030 per poder complir els compromisos climàtics, és a dir, "aproximadament un bilió a l'any" segons van explicar grups com Ecodes, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Joventut pel Clima, Observatori del Deute en la Globalització, SEO/BirdLife i UGT.

A més, les organitzacions criticaven que les perspectives de les negociacions tampoc oferien "cap mena de garantia als països empobrits", i assenyalaven que 130 països del Sud global es troben en una situació com a "mínim crítica" pels efectes del deute, van lamentar aquest dissabte les ONG.

48 HORES D'INTENSA DIPLOMÀCIA

Segons la mateixa COP29, aquest acord representa "un important avenç" respecte a l'objectiu anterior de finançament climàtic de 100.000 milions de dòlars i "desbloquejarà una nova onada d'inversió global".

L'acord, pel qual es mobilitzaran almenys 300.000 milions de dòlars a l'any per als països en desenvolupament per al 2035, representa un augment de 50.000 milions de dòlars pel que fa a l'esborrany anterior i és "el resultat de 48 hores d'intensa diplomàcia per part de la Presidència de la COP29".

"Quan el món va arribar a Bakú, la gent dubtava que l'Azerbaidjan pogués complir els compromisos. Dubtaven que tots poguessin estar-hi d'acord. Es van equivocar en tots dos aspectes. Amb aquest avenç, l'Objectiu Financer de Bakú convertirà milers de milions en bilions durant la pròxima dècada", ha declarat el president de la COP29, Mukhtar Babayev, en un comunicat.

Babayev ha emfatitzat que aquest acord és "el millor possible". "Hem canviat per sempre l'arquitectura financera mundial i hem fet un pas important per proporcionar els mitjans necessaris per aconseguir un objectiu de reducció d'1,5 °C (és a dir, que l'escalfament global no superi els 1,5 °C). Els pròxims anys no seran fàcils", ha asseverat el president.

La Conferència també ha explicat l'assoliment perquè el Fons per a Pèrdues i Danys es posés en funcionament i estigués a punt per distribuir diners el 2025. "Aquesta decisió era esperada des de feia temps pels països en desenvolupament, inclosos els petits estats insulars, els països menys avançats i les nacions africanes", han subratllat.