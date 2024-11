El Govern central afirma que l'acord de la COP29 "segueix l'estratègia de finançament climàtic d'Espanya"

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC), Valvanera Ulargui, organisme depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha afirmat que els acords aconseguits per la COP29 "són importants per a Espanya" i estan en línia amb l'estratègia de finançament climàtic del país.

Així s'ha pronunciat Ulargui, la negociadora d'Espanya en aquesta cimera climàtica que s'ha celebrat a Bakú, després de l'acord final aquesta matinada que contempla un compromís de finançament anual per part dels països desenvolupats de 300.000 milions de dòlars (290.000 milions d'euros) per al 2035 als que estan en vies de desenvolupament.

"Els acord estan en línia amb l'estratègia de finançament climàtic del nostre país, que es focalitza a mobilitzar, sobretot, ajuts públics i projectes d'adaptació a aquells països en què es reben els efectes del canvi climàtic de manera més agressiva", ha indicat la directora de l'OECC, que ha posat en valor que "en un context geopolític tan complicat", el Fòrum de Nacions Unides sigui capaç de respondre a "els problemes dels més vulnerables".

Els països desenvolupats es comprometen a triplicar els compromisos actuals i s'ha acordat una nova fórmula per mobilitzar el finançament climàtic amb dos paràmetres. El primer, consisteix a sumar actors nous als donants tradicionals.

"Aquests països que es consideren països en desenvolupament però que tenen alta capacitat, tant econòmica com tècnica i que a més són els més contaminants, se sumen a la taula. A més, donem protagonisme al finançament per a l'adaptació, que sabeu que és important perquè busca evitar i reduir impacte", segons ha detallat Ulargui.

No obstant això, Ulargui ha indicat que la "notícia menys positiva" d'aquesta cimera climàtica és l'agenda de mitigació, "com mantenir viu l'1.5, l'Acord de Dubai".

"Malgrat la voluntat de la Unió Europea de treballar en la priorització de l'Acord de Dubai, ens hem trobat amb moltes barreres, sobretot dels països productors de petroli que ens han impedit avançar. I davant d'una manca d'ambició s'ha decidit postposar aquest debat a la pròxima sessió que se celebrarà a Bonn al juny", ha conclòs Ulargui.