Comença l'alto el foc a Gaza amb gairebé tres hores de retard per problemes logístics

La Franja de Gaza ha entrat aquest diumenge en situació d'alto el foc per primer cop des del novembre del 2023 després de l'acord entre Israel i Hamas per cessar temporalment les hostilitats i facilitar un intercanvi d'ostatges israelians per presoners palestins, l'arranjament definitiu dels quals ha provocat un retard de gairebé tres hores sobre l'hora inicialment prevista per a la treva, les 07.30 del matí.

"Segons el pla per a l'alliberament dels segrestats, l'alto el foc de la fase I a Gaza entrarà en vigor a les 11.15" (hora local, les 10.15 a l'Espanya peninsular i les Balears), ha anunciat l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, a X.

Israel exigia a Hamas els noms de les tres ostatges israelianes que el moviment islamista palestí havia d'entregar aquesta tarda segons l'acord. El moviment islamista palestí va atribuir la demora a "raons tècniques" en un procés complex pel qual ha de donar primer aquests noms a la mediació de Qatar, que al seu torn els comunica a la intel·ligència israeliana, i d'aquí a les famílies.

Finalment, el portaveu del braç armat de Hamas, Abu Obaida, ha divulgat en públic els noms de les tres ostatges que seran alliberades aquesta tarda: Romi Gonen, de 24 anys; Emily Damari, de 28 anys, i Doron Steinbrecher, de 31 anys.

Damari i Steinbrecher van ser segrestades a les seves llars en el quibuts Kfar Aza durant la massacre del 7 d'octubre, mentre que Gonen va ser segrestada al festival de música Nova, un altre dels epicentres de l'atac de les milícies palestines contra Israel, detonant de la guerra de Gaza.

L'oficina del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat que ha rebut "la llista de segrestats que seran alliberats avui" com a part de l'acord de l'alto el foc. "Les forces de seguretat n'estan verificant ara mateix els detalls", ha anunciat el departament a X.

La violència ha prosseguit fins a l'últim moment: després de donar per paralitzat l'acord a les 07.30, Israel ha anunciat el començament de bombardejos a diversos punts de Gaza que han deixat almenys vuit morts i 25 ferits, segons la Defensa Civil de l'enclavament.