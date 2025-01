L'ONU anuncia el començament de l'entrada de camions amb ajuda humanitària a Gaza durant l'alto el foc

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Les Nacions Unides han confirmat l'entrada de camions amb humanitària a la Franja de Gaza des d'Egipte en el primer enviament de material d'emergència des del començament aquest matí de l'alto el foc entre Israel i Hamas a l'enclavament palestí.

Camions del Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides (PMA) "han començat a creuar cap a Gaza pels encreuaments de Zikim i Kerem Shalom amb farina de blat i paquets d'aliments a punt per consumir, que són essencials per a la supervivència de les persones que els necessiten desesperadament".

"El PMA té com a objectiu lliurar aliments diàriament al llarg dels corredors humanitaris que inclouen els punts d'encreuament d'Egipte, Jordània i Israel", ha anunciat l'agència de l'ONU, que declara l'alto el foc com "fonamental per a la resposta humanitària".

L'agència de les Nacions Unides per als Refugiats al Pròxim Orient, la UNRWA, estima que aproximadament 4.000 camions d'ajuda humanitària estan preparats per entrar a Gaza, i la meitat dels enviaments contenen subministraments bàsics d'aliments i farina, segons ha manifestat el seu màxim responsable, Philippe Lazzarini.