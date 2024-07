Bangladesh travessa les pitjors protestes dels últims anys enmig d'un toc de queda i una apagada digital

La restauració del sistema de quotes als funcionaris ja hauria deixat almenys 100 morts des de dilluns, la meitat en les últimes 24 hores

La primera ministra suspèn la seva gira per Espanya i el Brasil després de treure els militars als carrers mentre l'oposició denuncia "crims contra la Humanitat"

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Les pitjors protestes dels últims anys a Bangladesh ja haurien deixat, segons mitjans nacionals, més d'un centenar de morts des de dilluns, el començament d'una onada de disturbis que té l'epicentre en una polèmica restauració de l'antic sistema de quotes de funcionaris.

Activistes de Bangladesh han denunciat que un dels principals coordinadors de les protestes contra el sistema de quotes de funcionaris, Nahid Islam, ha estat detingut per les autoritats durant el toc de queda que ha començat aquest dissabte en un esforç per intentar contenir la crisi.

Les manifestacions que van començar a principis de mes han acabat per esclatar a principis d'aquesta setmana. L'origen d'aquestes manifestacions és un polèmic sistema de quotes que reserva un 30 per cent de les places als descendents dels combatents de la guerra d'independència, una idea rescatada del passat per la primera ministra del país, Sheij Hasina, i la seva Lliga Awami.

Les protestes estan encapçalades sobretot per grups d'estudiants que denuncien aquest sistema com una forma de discriminació. Entre aquests grups hi ha l'encapçalat per l'activista Nahid Islam, detinguda, segons la seva formació, cap a la mitjanit quan s'havia de reunir amb dos col·laboradors a la capital, Daca, segons informa la filial bengalina de la cadena BBC.

El país no només es troba amb el toc de queda, sinó que hi regna una apagada de telecomunicacions gairebé total per ordre de les autoritats. Segons el portal NetBlocks, especialitzat en el seguiment de l'accés a Internet en zones de conflicte, "les mètriques mostren que la connectivitat s'ha estancat en un 10% dels nivells normals, la qual cosa genera una preocupació sobre la seguretat pública, ja que flueixen poques notícies dins o fora del país".

Pàgines web institucionals han estat piratejades per un grup anomenat THE R3SISTANC3 (La Resistència) i han ensenyat missatges com "Deixin de matar estudiants" i "Ja no és una protesta, ara és una guerra".

No obstant això, mitjans nacionals han aconseguit estimar que almenys 103 persones haurien mort des de dilluns i que aquest passat divendres hauria estat el dia més violent de tots, amb almenys mig centenar de morts. Fonts del diari 'Prothom Alo' parlen de 56 morts només divendres, tot i que les d'altres mitjans com el 'Daily Star' eleven les víctimes mortals de divendres a 66.

En paral·lel a la violència, Govern i activistes continuen intentant desactivar la tensió. Els grups contra el sistema de quotes han confirmat una reunió en les últimes hores amb els ministres de Justícia, Anisul Haque; Educació, Hasan Chowdhury i Informació, Mohamad Ali Arafat, als quals han presentat una proposta de reforma de vuit punts que consideren condicions irrebatibles per suspendre les mobilitzacions.

Per exemple, la depuració de responsabilitats entre les forces de seguretat per la seva violenta repressió de les protestes i el començament d'un procés judicial contra l'ala juvenil de la Lliga Awami, la Lliga Chattra, per encoratjar a la violència contra els manifestants.

Enmig d'aquesta situació, la primera ministra del país s'ha vist obligada a suspendre la gira internacional que havia de començar aquest diumenge per Espanya i el Brasil, segons ha confirmat el seu servei de premsa, donada la crítica situació de seguretat. Sheij Hasina, cal recordar, és filla del pare fundador del país, Sheij Mujibur Rahman, i ha estat acusada pels seus crítics de fer servir el sistema de quotes per recompensar els simpatitzants del seu partit.

El Govern ha intentat apaivagar la situació distingint les legítimes exigències dels manifestants dels que estan encoratjant la violència i els disturbis, en paraules del ministre de Justícia del país, Anisul Haque.

"Els que estan sortint al carrer no tenen res a veure amb la violència. Això és clar", ha indicat el ministre abans d'assenyalar, en canvi, "terroristes" associats a partits polítics d'oposició, començant pel Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP) que lidera Jaleda Zia, l'empresonada nèmesi política de la primera ministra.

L'OPOSICIÓ DEL BNP DENUNCIA CRIMS CONTRA LA HUMANITAT

De fet, en les últimes hores el president en funcions del partit nacionalista, Tarique Rahman, ha acusat el Govern d'orquestrar "crims contra la Humanitat" durant la seva repressió de les protestes.

Rahman, en un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X, acusa les forces de seguretat, "per ordre de la feixista de Hasina" de "cometre assassinats indiscriminats" i de dur a terme "desaparicions forçades i tortures d'estudiants i joves amants de la llibertat de la nostra estimada nació".

"Faig una crida a tots els líders, activistes i partidaris dels partits polítics prodemocràcia a Bangladesh a mantenir-se units en solidaritat amb aquest moviment liderat per estudiants, i insto els membres de la comunitat internacional prodemocrática a unir-se a l'esperit de la democràcia liberal a Bangladesh i a donar suport al moviment democràtic en curs", ha exclamat.