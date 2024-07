Almenys cinc morts i 20 ferits en nous episodis de violència durant el toc de queda a Bangladesh

Les autoritats investiguen una fugida de més de 800 presos durant els disturbis de divendres, entre els quals centenars d'opositors



MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort i 20 han resultat ferides durant nous enfrontaments entre la policia i manifestants en el marc de les protestes contra el sistema de quotes per a funcionaris a Bangladesh, i que ja s'han saldat amb un centenar de morts.

Fonts mèdiques han confirmat a la filial bangalí de la cadena britànica BBC que quatre dels morts es troben a l'Hospital Universitari de la capital del país, Daca, després d'un enfrontament amb les forces de seguretat al districte de Jatrabari.

Un cinquè mort ha estat identificat a la ciutat veïna de Savar, escenari d'un enfrontament que s'ha saldat amb almenys una vintena de ferits.

Al país hi ha, ara com ara, toc de queda i una apagada de telecomunicacions que dificulta enormement la recollida d'informació sobre aquestes protestes, encapçalades per grups d'estudiants, contra un sistema de quotes considerat com a discriminatori en afavorir els descendents dels combatents a la guerra de la independència del Pakistan.

FUGIDA MASSIVA DE LA PRESÓ

Les autoritats penitenciàries de Bangladesh també investiguen un atac a la presó de la ciutat de Narsingdi, a 50 quilòmetres al nord-est de la capital, de la qual més de 800 reclusos haurien aconseguit escapar.

Milers de persones van atacar la presó de Narsingdi al voltant de les 17.30 hores de divendres en un assalt que va provocar la fugida de 826 reclusos. A la presó hi ha més de 400 simpatitzants del Partit Nacionalista de Bangladesh, la principal formació opositora del país, segons ha explicat el superintendent de la presó, Mohamad Abul Kalam Azad.

L'assalt va acabar aproximadament a les 22.00 de divendres.