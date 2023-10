Augmenten a més de 2.800 els morts i a prop de 12.000 els ferits pels bombardejos d'Israel a Gaza

L'UNRWA alerta que les reserves de combustible per als hospitals de la Franja es podrien acabar en 24 hores

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El registre de víctimes pels bombardejos d'Israel contra la Franja de Gaza arran de l'atac el 7 d'octubre del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) s'ha enfilat a més de 2.800 morts i prop de 12.000 ferits, segons han indicat aquest dimarts les autoritats de l'enclavament.

El Ministeri de Sanitat de la Franja, controlat per Hamas, ha indicat que fins ara s'han confirmat 2.837 morts pels atacs aeris d'Israel, que han provocat el desplaçament de més d'un milió de palestins --prop de la meitat de la població--, segons el diari 'Filastin'.

El portaveu del ministeri, Ashraf al-Qidra, ha denunciat aquest dimarts que part de l'Hospital Europeu de Gaza i d'un hospital de camp emiratià han patit danys a causa dels últims bombardejos d'Israel, segons un missatge a través del compte de la cartera a Facebook.

El mateix Al-Qidra va apuntar dilluns en una conferència de premsa que les autoritats han registrat denúncies sobre prop de 1.200 desapareguts entre la runa, entre els quals prop de 500 nens, per la qual cosa es tem que el recompte de morts pot ser encara més gran.

Durant aquest dimarts, el Turkish Friendship Hospital, l'únic centre oncològic a la Franja, ha suspès gran part dels serveis a causa de l'escassetat de combustible i ha alertat que haurà d'aturar totes les activitats d'aquí a 48 hores, segons el seu director, Sobhi Skik.

L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) ha indicat que "s'espera que les reserves de combustible a tots els hospitals de Gaza durin 24 hores més". "L'apagada posaria en greu risc la vida de milers de pacients", ha alertat.

Així mateix, l'organisme ha apuntat que "calen 600.000 litres de combustible al dia a Gaza per operar les plantes d'aigua i dessalinització" i ha recalcat que "l'aigua continua sent clau, ja que la gent es començarà a morir si no té aigua". "Hi ha molta preocupació per la deshidratació i les malalties que es transmeten per l'aigua després del col·lapse dels serveis d'aigua i sanejament", ha destacat.

L'UNRWA ha indicat que, si bé dilluns es va obrir una línia d'aigua durant tres hores al sud de la Franja, aquesta quantitat només serveix per donar servei a la meitat de la població de Khan Yunis, és a dir, a unes 100.000 persones. "Això no resol la urgent necessitat d'aigua en altres zones de Khan Yunis, la zona central (de la Franja) i Rafah. Només el 14 per cent de la població se'n va beneficiar", ha resolt.

Les autoritats d'Israel han xifrat en prop de 1.400 els morts, entre els quals més de 290 militars, pels atacs de Hamas, i ha indicat que prop de 200 persones van ser segrestades. Israel ha imposat un setge a la Franja i amenaça amb llançar-hi una ofensiva terrestre.