El pas de Rafah, potencial salvavides de la Franja de Gaza davant el "bloqueig total" d'Israel

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La Franja de Gaza és un territori de amb prou feines 365 quilòmetres quadrats que es connecta amb l'exterior per tres passos fronterers, dels quals tan sols un, el de Rafah, no depèn d'Israel. Aquesta via uneix la Franja amb Egipte i s'ha convertit en un potencial salvavides contra el "bloqueig total" que el Govern israelià ha imposat al territori controlat pel grup palestí Hamas.

Israel ja manté un ferri bloqueig sobre la Franja des de l'any 2007, quan Hamas va consolidar el seu control sobre Gaza arran d'unes eleccions i un posterior conflicte fratricida amb Al-Fatah, que avui dia continua controlant Cisjordània.

Des dels atacs del 7 d'octubre en territori israelià, el tancament és complet als passos d'Erez --habitual punt de trànsit de persones-- i de Kerem Shalom --prop d'Egipte, destinat a mercaderies--. A Gaza no hi arriben els subministraments més bàsics i el territori està a punt d'exhaurir les reserves de combustible, menjar o medicines.

El Govern d'Israel no ha donat mostres de cedir i reobrir els dos passos que controla, per la qual cosa la comunitat internacional es concentra a persuadir Egipte perquè prengui mesures al de Rafah, punt que tampoc no es pot entendre com un pas fronterer a l'ús perquè, de fet, no està obert de manera contínua al pas de persones o béns.

La comunitat internacional contempla que el pas de Rafah serveixi com a via d'entrada a Gaza de l'ajuda humanitària. De fet, diverses organitzacions, entre les quals la Mitja Lluna Roja, han noliejat subministraments cap a l'aeroport d'Al-Arish per traslladar-la per terra cap a la Franja un cop les autoritats egípcies ho aprovin.

El Govern d'Egipte ha suggerit que és Israel qui no acaba d'autoritzar aquesta entrada, tenint en compte que la situació a la zona sud de la Franja encara és volàtil i, de fet, es registren bombardejos recurrents a les zones limítrofes de Rafah. Desenes de camions s'amunteguen a l'altre costat de la frontera, en espera de l'acord polític.

Les autoritats egípcies han advertit del risc que comportaria un possible èxode massiu de palestins des d'una de les zones amb més densitat de població del món. A la Franja de Gaza hi viuen més de dos milions de persones i això obriria un altre front en un escenari que ja és de per si complicat en termes tant humanitaris com polítics.

Egipte, a més a més, ha adoptat mesures els últims anys per contenir la potencial expansió del terrorisme islamista a la zona nord de la península del Sinaí, per la qual cosa tem un possible contagi de la inseguretat al seu territori.