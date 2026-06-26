Augmenten a 589 els morts pels terratrèmols a Veneçuela

Rodríguez rebaixa a 2.980 els ferits i destaca que desenes de desapareguts han estat trobats
MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha informat aquest divendres que ja són 589 els morts i 2.980 els ferits a causa dels terratrèmols de magnitud superior a 7 en l'escala oberta de Richter registrats el dijous al país.
En una roda de premsa, Rodríguez ha indicat que l'estat de La Guaira, situat al nord i el més afectat del territori veneçolà pels sismes, ha estat "militaritzat" després de ser declarat zona de desastre a causa de la caiguda de centenars d'edificis.
"Hem de lamentar la xifra de 589 morts, però també hem rescatat amb vida a desenes de persones, això ens causa alegria", ha afirmat, abans de matisar que s'han registrat més de 200 rèpliques, la qual cosa "demostra la gran activitat sísmica al nostre territori".